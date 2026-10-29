Donald Trump megint az intelligenciatesztnek hitt demenciatesztjével menőzött kampányolás közben

Októberben már harmadszorra vette Ohio felé az irányt Donald Trump. Ez önmagában nem óriási hír, hiszen a félidős választások kampányhajrájában járunk, és az elnök az utolsó pillanatig kampányolni fog. Sajátossá tette azonban Trump kampányperformanszát a beszédének az a része, amelyben többedszerre beszélt arról, mennyire magas az IQ-ja, mennyire kiválóan szerepelt egy kognitív teszten, amit szerinte se Barack Obama, se Joe Biden nem tudott volna teljesíteni:

„Én vagyok az egyetlen elnök, aki átment rajta. Három kognitív tesztet is teljesítettem. És nehezek. Van rajtuk egy oroszlán, egy medve, egy kígyó és egy teve. Azt kérdezik: melyik a kígyó? Ez egy nagyon komoly teszt, rendkívül nagyra becsült, széles körben ismert teszt, 30 kérdéssel, nagyon nehéz. Mindhárom alkalommal átmentem rajta. Hibátlanul teljesítettem.”

Nem először beszél erről Trump, a Truth Socialön még májusban ezt írta:

„Az Egyesült Államok többi elnökével ellentétben – akik közül senki sem töltött ki hivatalosan jóváhagyott, magas nehézségi szintű kognitív tesztet – én a maximális, 30-ból 30 pontos eredményt értem el, ami a »rendkívüli intelligencia« jele. Valójában ez már a negyedik ilyen tesztem, és mind a négyen TÖKÉLETES eredményt értem el, vagyis mind a 120 feltett kérdésre helyesen válaszoltam! Rendkívül ritka, hogy valaki maximális pontszámot érjen el, különösen négyszer egymás után.”

Fotó: ALEX WONG/Getty Images via AFP

A sajtóban megjelent beszámolók szerint azonban a „magas nehézségi szintű” teszt valójában a montreali kognitív felmérés (Montreal Cognitive Assessment, MoCA) lehetett, amelyet a korai demencia és a kognitív zavarok szűrésére használnak. Ez a kognitív enyhe károsodás szűrésére szolgáló, tízperces teszt, amelyen a normális kognitív képességekkel rendelkező emberek könnyedén átmennek.

Trump egyébként nem csak az IQ-jával szeret büszkélkedni, hanem a fizikai állapotával is, ami állítása szerint szintén tökéletes.