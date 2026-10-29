Ittasan árokba borult az autójával egy férfi, a rendőrök a volánnál sörözgetve találtak rá

A rendőrség közleménye szerint egy 46 éves férfi tegnap hajnalban autózott a 87-es főúton. Később több bejelentés is érkezett arról, hogy egy autó az árokba hajtott Gyöngyösfalu közelében. Azonban egészen meglepő szituáció fogadta a kiérkező rendőröket: a már amúgy is erősen ittas férfit több doboz sör társaságában találták meg a jármű volánjánál, miközben épp egy doboz sört iszogatott.

A férfit elfogták és további mintavételre előállították. A közlemény szerint szerencsére az eset során senki nem sérült meg, a férfi ellen büntetőeljárás indult.

Magyarországon a zéró tolerancia elve a mérvadó, vagyis járművezetés megkezdése előtt a legcsekélyebb alkoholfogyasztás sem megengedett, hívják fel a figyelmet.