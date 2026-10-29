Lezuhant az EUFOR egyik helikoptere Boszniában, hárman meghaltak

Három ember meghalt, 12-en pedig megsérültek abban a balesetben, amelyben lezuhant az Európai Unió bosznia-hercegovinai békefenntartó erejének (EUFOR) egyik helikoptere csütörtök délután az ország északkeleti részén, Brcko közelében.

A Klix.ba hírportál beszámolója szerint a katonai helikopter teljesen megsemmisült. A három halálos áldozatról szóló első értesüléseket később Sinisa Milic, a brckói körzet polgármestere is megerősítette az Avaz című napilapnak.

CH-47 Fotó: LUCA NICOLOTTI/StockTrek Images via AFP

Egyelőre a baleset okát még vizsgálják. A helikoptert az olasz hadsereg ICH-47F Chinook típusú nehéz teherhelikopterként azonosították, amelyet személyzet, felszerelés és készletek szállítására használnak. Tandemrotoros konfigurációja lehetővé teszi jelentős teher szállítását és a katonai műveletek széles skálájának támogatását.

Az Eufor Althea egy 2024-ben az ENSZ mandátuma alatt indított európai uniós művelet, amely egy korábbi NATO-missziót váltott fel. (MTI, Il Sole 24)