Új nevet kap a Tiborcz érdekeltségébe tartozó Waberer's

„A Waberer's International Nyrt. ezúton bejelenti, hogy W Solum Holding Nyrt. néven folytatja működését a közgyűlés jóváhagyását követően” – írja közleményében a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó Waberer's, majd meg is magyarázza, miért döntöttek így:

„...hogy a tőzsdei anyavállalat neve pontosabban tükrözze az elmúlt években jelentősen kibővült cégcsoport üzleti portfólióját”.

Merthogy a további magyarázat szerint „a Waberer’s névhez elsősorban a fuvarozás és a logisztika kapcsolódik, miközben a Gránit Biztosító és a Posta Biztosítók révén a biztosítás mára a csoport másik meghatározó pillérévé vált, és az ingatlanfejlesztési tevékenység is fokozatosan épül”.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Szóval ezért. Plusz fontos információ még, a volt kormányfő vejének többségi tulajdonában lévő holdingvállalat a névváltozás uán „elsőként a holding ernyőmárkája újul meg, amelyet fokozatosan követ az operatív márkák megújulása is”.

Szerencsére a névválasztás mögötti ideológiát is megosztották, miszerint: „a »Solum« latin eredetű szó, jelentése talaj, alap, fundamentum. Az új név azt a stabil alapot fejezi ki, amelyre a vállalatcsoport különböző üzleti területei és további növekedése épülhetnek. A W kezdőbetű és a szóban rejlő „»Sol« (nap), amely a Waberer’s ismert napszimbólumára utal, a Waberer’s örökségéhez kapcsolja az új holdingmárkát”.

Tiborcz István jelenleg hozzávetőlegesen 55 százalékos tulajdonrészt birtokol a cégben különböző érdekeltségein keresztül.