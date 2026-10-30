A börtönben fog meghalni az ausztrál gombás gyilkos

Erin Patterson távozik a bíróságról 2025-ben Fotó: WILLIAM WEST/AFP

Élete végéig rács mögött marad a férje négy rokonát mérges gombával megmérgező Erin Patterson, miután egy ausztrál fellebbviteli bíróság pénteken elutasította, hogy a „megdöbbentő bűncselekményt” elkövető nőt valaha is szabadlábra helyezzék.

A Viktória állambeli bíróság az Ausztráliában ritka szigorú ítéletet a bűncselekmény különösen hidegvérrel és előre eltervezve elkövetett módja miatt hozta meg.

Patterson a börtönben töltött 33 év után, 82 éves korában kérhette volna szabadlábra helyezését, de a pénteki ítélet alapján soha nem szabadulhat a rácsok mögül. Az 51 éves gyilkos előtt csupán egyetlen nő kapott valódi életfogytiglani büntetést Ausztráliában. Katherine Knightot 2001-ben ítélték el élettársa megöléséért, akivel legkevesebb 37 késszúrással végzett.

Patterson 2023 nyarán hívta meg állítólagos rákdiagnózisa hazug ürügyével elhidegült férje szüleit, valamint sógornőjét és annak férjét egy családi ebédre, amelyen gyilkos galócával mérgezett ételt tálalt fel nekik. A mérgezést egyedül a sógornő férje élte túl, akit hetekig ápoltak kórházban. Az ebédre a férj is meg volt hívva, de előző nap lemondta részvételét. Tanúvallomásában elmondta: veszélyben érezte az életét, mert a felesége korábban már megpróbálta megölni.

Pattersont három ember megöléséért és egy gyilkossági kísérletért ítélték el 2025 szeptemberében. A pénteki ítélethirdetést Patterson videóközvetítésen keresztül nézte abból a veszélyes bűnözőket őrző melbourne-i női börtönből, ahol büntetését tölti - írja az MTI. Az ügyről még tavaly írtunk részletesen.