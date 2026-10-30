A Tesco eladja csehországi és szlovákiai üzleteit, a magyarországi hálózat sorsa egyelőre kérdéses

A Tesco 1,7 milliárd euróért, vagyis nagyjából 650 milliárd forintért eladja csehországi és szlovákiai üzletágait a holland Ahold Delhaize kiskereskedelmi csoportnak – jelentette be a brit áruházlánc. Az üzlet része valamennyi cseh és szlovák Tesco-áruház és iroda, valamint három elosztóközpont is. Az adásvétel a szükséges hatósági engedélyek megszerzése után, várhatóan 2027 második felében zárulhat le.

A Tesco áruházlánc logója Prágában, 2007. július 21-én.

Fotó: LARS HALBAUER/dpa Picture-Alliance via AFP

A Tesco a közleményében külön kitért Magyarországra is. A magyarországi üzlethálózatot egyelőre nem adják el, az továbbra is a Tesco tulajdonában és üzemeltetésében marad. A vállalat ugyanakkor jelezte, hogy továbbra is mérlegeli a magyarországi üzletág jövőjével kapcsolatos lehetőségeket, vagyis hosszabb távon annak eladása sincs kizárva.

A Reuters szerint az eladás újabb lépés a Tesco külföldi piacokról való fokozatos kivonulásában. A brit áruházlánc az elmúlt tíz évben több külföldi érdekeltségétől is megvált, így a közép-európai üzletek az utolsó jelentősebb külföldi érdekeltségei közé tartoznak. Ken Murphy vezérigazgató szerint az eladással egyszerűbbé válik a vállalat működése, a Tesco pedig még inkább a brit és az ír piacra összpontosíthat, ahonnan bevételeinek túlnyomó része származik.

A cseh és szlovák Tesco-hálózat az előző pénzügyi évben összesen 2,9 milliárd font, azaz több mint 1300 milliárd forint árbevételt termelt. A vevő Ahold Delhaize nem új szereplő a térségben, Csehországban üzemelteti az Albert szupermarketláncot. A holland központú cégcsoport világszerte 17 helyi márkát fog össze, üzleteiben az Egyesült Államoktól Európán át Indonéziáig hetente 77 millióan vásárolnak.

A Tesco az üzletből az adók és egyéb költségek levonása előtt várhatóan 1,2 milliárd euró bevételhez jut, amelynek nagyobb részét saját részvényeinek visszavásárlására fordítaná. A cég az elmúlt években már jelentős ingatlanvagyonától is megvált Közép-Európában: 2021 óta mintegy 500 millió fontért adott el többek között bevásárlóközpontokat.