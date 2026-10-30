Börtönbe kerül a mentősofőr, aki embertelen módon bánt egy roma beteggel

A Kecskeméti Törvényszék közleménye szerint jogerős ítéletet hozott annak a két vádlottnak az ügyében, akikkel szemben közösség tagja elleni erőszak és más bűncselekmények miatt emeltek vádat. Két mentősről, az ápolóról és a sofőrről van szó, akiket 2022. április 4-én éjszaka egy olyan beteghez hívtak, aki fulladásos rosszullétre panaszkodott.

„A kivonulás során a beteg származását – etnikai csoporthoz tartozását – vélelmezték. Vezetéknevét többször gúnyosan ejtették, obszcén kifejezésekkel szidalmazták” – írja a közlemény. De lényegében kínozták is: nem kötötték be rendesen, az ápoló nem is ült mellé és a sofőr – a törvényszéki közlemény szerint – „a haladási irányt gyors balra-jobbra irányuló kormánymozdulatokkal változtatta, továbbá indokolatlanul és intenzíven fékezett, hogy - az állapota súlyosbodása miatt magatehetetlen - betegnek sérülést okozzon”. Sérülést is okozott: „a beteg feje egy tárolópolcnak csapódott, aminek következtében 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett”.

Ezután észrevették, hogy az 52 éves roma férfi állapota rosszabbotott, rohamkocsit hívtak, ám az életét már nem lehetett megmenteni. A bíróság szerint ezért nem a két mentős a felelős. „A sértett halála nem a vádlottak magatartása következtében állt be, a bántalmazással nincs ok-okozati összefüggésben” – írják.

Elsőfokon az ápolót bűnsegédként elkövetett közösség tagja elleni erőszak, bűnsegédként elkövetett közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás, továbbá bűnsegédként elkövetett testi sértés miatt 1 év börtönre, 2 év betegmentéssel és betegszállítással kapcsolatos foglalkozástól eltiltásra, továbbá 1 év közügyektől eltiltásra ítélte. A másodfokú, jogerős ítélet esetében változott. A Kecskeméti Törvényszék a bűncselekményt beismerő és megbánást tanúsító ápoló büntetését annyiban változtatta meg, hogy a szabadságvesztés végrehajtását 4 év próbaidőre felfüggesztette, a közügyektől eltiltást pedig mellőzte.

A mentősofőrt közösség tagja elleni erőszak, közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás, továbbá testi sértés miatt 1 év 6 hónap börtönre, 3 év betegmentéssel és betegszállítással kapcsolatos foglalkozástól eltiltásra, 1 év 6 hónap közúti járművezetéstől eltiltásra, továbbá 2 év közügyektől eltiltásra ítélte.