Jóval többen halhattak meg a spanyol vonatbalesetben az eddig ismertnél, a diszpécser miatt történt a tragédia

Eddig 68 holttestet találtak, de Sánchez miniszterelnök elmondta, hogy legalább 70 utast még eltűntként tartanak nyilván és már két nap eltelt a két szuperexpressz összeütközése óta. Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy az eddig ismerthez képest kétszer annyian haltak meg, mert a 68 megtalált holttest közül eddig csak 13-at sikerült azonosítani. Elemzésre vár ráadásul 31 nagy zsák tartalma is, amikbe a megtalált, szétszóródott testrészeket gyűjtötték be - közölte a miniszterelnök. Ez is utal az ütközés elképesztő hevességére.
Az előzetes információk alapján akár 27 ország állampolgárai is érintettek lehetnek - mondta a miniszterelnök. Kórházba 110 ember vittek be, közülük 71-et már kiengedtek. Sánchez elismerte, hogy a két 2026-os tömegbaleset miatt megtört a bizalom a spanyolok legnagyobb műszaki büszkeségében, a világ leghosszabb nagysebességű vasúti hálózatában. Az előző, januári balesetben 46 ember halt meg ugyanezen a vonalon.
Oscar Puente közlekedési miniszter ismételten leszögezte, hogy emberi hiba miatt történt az eset. A hasonló balesetek elkerülésére létrehozott LZB rendszer, ami automatikusan leállítja a vonatokat, ha az adott vonalon bárhol leállt egy szerelvény, a baleset előtt működésképtelenné vált. De a miniszter szerint ilyen a gyakorlatban relatíve gyakran fordul elő és a protokoll szerint ekkora jönnek a képbe a forgalomirányítók. Még mindig vizsgálják, hogyan történhetett, hogy miután egy műszaki hibát követően újraindították a forgalmat a vonalon, a síneken veszteglő vonat sikeresen felvette a kapcsolatot a diszpécserközponttal és közölte, hogy nem tudtak elindulni, a forgalomrányító ennek ellenére elengedte a mögötte érkező másik vonatot, ami ezután hátulról belerohant a nyílt pályán veszteglő szerelvénybe.
Azt is elmondta, hogy a munkavégzés alól felfüggesztett forgalomirányító 48 éves és 2 éve képezték ki erre a feladatra, ezen a vonalon pedig február óta dolgozott.
(via Guardian)