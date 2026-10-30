Vádat emeltek a futva menekülő mexikói munkást pickuppal üldöző, majd szándékosan elütő ICE-ügynök ellen

Halálos fegyverrel elkövetett súlyos testi sértés miatt pénteken Texasban vádat emeltek egy 33 éves ICE-ügynök ellen, aki október elején Houstonban elgázolt és megsebesített egy mexikói építőmunkást. Sean Teare, a Houstont is magában foglaló Harris megye kerületi ügyésze elárulta, hogy az ügynök még nem adta fel magát a hatóságoknak.

A sztori átlagos ICE-akciónak indult. A 48 éves, papírok nélküli, de a kilencvenes évek eleje óta Houstonban élő Miguel Parra Hernandez október 10-én reggel éppen munkába hajtott, amikor civilnek kinéző ICE-os gépkocsik kikapták a forgalomból és az út szélére kényszerítették. Parra Hernandez megállt, majd kiszállás után utastársával együtt elszaladt. A sztori az ICE szerint azzal folytatódott, hogy a megzavarodott menekülő az egyik járművük elé szaladt. (A sebesült Parra Hernandez az ICE őrizete alatt lábadozik azóta is egy rehabilitációs intézményben.)

Csakhogy a hazug erőszakszervezet pechjére egy közeli üzletközpont biztonsági kamerái mindent felvettek. Vagyis azt, ahogy Mario Alberto Morales ügynök a pick upjával üldözőbe veszi a két fickót, majd pár méter megtétele után háturól elüti az előle futó férfit. Aki utána percekig hevert a földön, hangosan kiabálva, hogy eltörött a lába.

Amerikában igen ritka, hogy munkáját végző szövetségi ügynök ellen vádat emeljenek bármelyik államban, de Sean Teare kerületi ügyész szerint ebben az esetben olyan egyértelmű bizonyítékaik vannak, ami igen ritka. „Remélem, hogy az ügy hangos és jól érthető üzenet minden ICE-ügynöknek, aki azt képzeli, hogy szabadkártyája van az utcáink terrorizálásához” - fogalmazott Teare.