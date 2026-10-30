Vádat emeltek egy ukrán férfi ellen, aki a gyanú szerint kiskorú alkalmazottját zaklatta

A Budaörsi Járási Ügyészség minősített szexuális kényszerítés bűntette miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki alkalmazottját szexuálisan kényszerítette.

A vádirat ismertetése szerint az ukrán férfi egy takarítást végző cég ügyvezetője volt. A 18 év alatti sértett 2023 decemberében jelentkezett a vádlott által hirdetett takarítói állásra. A második munkanapon a férfi közeledni kezdett a lány felé, többször megérintette a vállát, hátát, megérintette a mellét.

A következő napokban a férfi kihasználta a sértett rászorult helyzetét, azt, hogy szüksége volt a pénzre. A sértettet tiltakozása ellenére szexuálisan tovább zaklatta. A sértett hitt a vádlottnak, aki többször megígérte, hogy többet nem fogja bántani. A férfi ígérete ellenére többször szexuális cselekményre kényszerítette a lányt - írja az ügyészség. A sértett 2024 márciusától, miután a férfi nem fizette ki a munkáját, nem ment többet dolgozni.

A Budaörsi Járási Ügyészség a férfit tizennyolcadik életévét be nem töltött sértett sérelmére, a vele szemben fennálló egyéb hatalmi, befolyási viszonnyal visszaélve folytatólagosan elkövetett szexuális kényszerítés bűntettével vádolja. Az ügyészség a férfival szemben börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta.