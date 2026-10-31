Elon Musk 146 milliárd forintot öntött a Republikánus Pártra a félidős választások előtt

Elon Musk, a világ leggazdagabb embere tavaly óta legalább 445,77 millió dollárt, azaz körülbelül 146 milliárd forintot juttatott a Republikánus Párthoz köthető politikai akcióbizottságoknak (PAC-oknak) és más szervezeteknek – derül ki az amerikai Szövetségi Választási Bizottság (FEC) adataiból. Ezzel Musk a republikánusok legfontosabb pénzügyi támogatójává, valamint az Egyesült Államok modern kori történetének legnagyobb, egyetlen választási ciklus alatt adományozó politikai támogatója lett.

Elon Musk a Fehér Házban, 2025 májusában Fotó: KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP

Tavaly Musk azt állította, hogy felhagy a nagyszabású politikai adományozással, miután közel 300 millió dollárral támogatta Trump 2024-es elnökválasztási kampányát. A FEC adatai azonban azt mutatják, hogy nemcsak folytatta a kampányok finanszírozását, hanem a választás közeledtével még inkább önteni kezdte a pénzt a republikánusokba, a kampány utolsó két hónapjában mintegy 200 millió dollárral emelte az adományok összegét.

Musk pénzének nagy része több, republikánusokhoz kötődő úgynevezett Super PAC-hoz került. A legnagyobb, 216 millió dolláros adományt saját szervezete, az America PAC kapta, ez összesen 43 képviselőházi és szenátusi választási küzdelemre összpontosít. Televíziós reklámokkal, digitális hirdetésekkel, szöveges üzenetekkel és postai küldeményekkel próbálja elérni a választókat, hirdetéseinek jelentős része demokrata jelölteket támadó reklámokból áll.

Musk szervezete a legtöbb pénzt saját lakóhelye szerinti államban, Texasban költötte el. Itt a demokrata James Talarico és a republikánus Ken Paxton közötti szoros szenátusi verseny a félidős választások legdrágább küzdelmévé vált. Az America PAC több mint 33 millió dollárt fordított Paxton megválasztásának támogatására.

A választási ciklusban eddig adományozott közel 446 millió dollár jóval meghaladja Musk 2024-es elnökválasztási kampányra fordított támogatását, sőt, ez annál is több, mint amit akkor a Szilícium-völgy összes nagy donora (Muskot is beleszámítva) adományozott. Akkor amúgy kampányrendezvényeken is részt vett, és Trump mellett állt színpadra, most kevésbé szerepel a nyilvánosság előtt, a háttérben azonban jelentősen növelte a republikánusoknak nyújtott pénzügyi támogatását.

Azért nem szabad azt állítani, hogy Musk minden vagyonát a republikánusokra fordítja. Igaz, politikai költekezése minden korábbit felülmúl, de a mostani választási kampányra fordított adományai még így is csak töredékét teszik ki a százmilliárd dolláros nagyságrendű vagyonának. (Guardian)