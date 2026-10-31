„Szar” – válaszolta Magyar Péter Nagy Ádám kérdésére, hogy milyen hatással van az emberi kapcsolataira a miniszterelnöki munkája

Ruff Bálint: Jól nézel ki. Fogytál?

Nagy Ádám: Nem. És te?

Többek között ez a beszélgetés hangzik el a Fókuszcsoport videójában, ami azt mutatja be, hogy a csatorna vezetője, Nagy Ádám október 23-án végigkövette Magyar Péter egy napját a parlamenti üléstől egészen a Szépművészeti Műzeumban tartott díszvacsoráig.

Magyar Péter és Nagy Ádám Fotó: Fókuszcsoport/Youtube

A díszvacsora után adott interjúban a miniszterelnök beszélt arról, hogy egyszer lehet az életben lehet olyan felhatalmazást kapni, mint tavasszal, de van abban valami nyomasztó, hogy ezután teljesíteni kell.

Magyar Péter szerint már kevesebbet foglalkozik a Fidesz támadásával, bár szerinte amikor foglalkozik velük, az egy taktika a részéről, hiszen amíg a Fideszt támadja, addig a Fidesz nem tudja őt támadni.

Szerinte el kell mondani az embereknek, hogy miért áll ilyen rosszul az ország. Ruff Bálinttól tanulta, hogy amikor neki már egy téma a könyökén jön ki, mert húszszor hallott mindent, akkor jut el másokhoz az üzenet. Mindent sokszor el kell mondani, mire mindenkihez eljut, mert nem mindenki foglalkozik minden nap a politikával. De egyébként már „minek a Fideszt támadni, ott vannak ők maguknak”.

Magyar Péter és Nagy Ádám Fotó: Fókuszcsoport/Youtube

Magyar szerint az emberi kapcsolataira „szar” hatással van a miniszterelnökség, egy idő után mindenki érezni fogja rajta, hogy neki nincsenek szabad órái

Megtudtuk, hogy a közvetlen munkatársai nem mondanak ellent neki, a kormány meg a frakció nem tölti együtt vele az egész napot (ellentétben a közvetlen munkatársaival), ők másként látnak dolgokat és egyre többször mondanak ellene neki.

A videóból egyértelműen kiderült, hogy Magyar még mindig vasmarokkal tartja kézben a saját Facebook-oldala fölötti irányítást, másnak még mindig nem adott hozzáférést.