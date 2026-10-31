Világszerte több mint száz kikötőben sztrájkoltak a dokkmunkások a fegyverszállítások ellen

Huszonkét ország dokkmunkásai sztrájkoltak pénteken a háborúk és a kikötők fegyverexportban való felhasználása ellen. A tiltakozással arra is fel akarták hívni a figyelmet, hogy a Perzsa-öböltől a Fekete-tengerig zajló háborúkban egyre több tengerész veszti életét, emellett béremelést, jobb munkakörülményeket és azt követelték, hogy a háborús övezeteken áthaladó hajók fedélzetén is legyen orvosi ellátás.

A sztrájkot eredetileg olasz, francia, görög, spanyolországi baszk, török és marokkói dokkmunkás-szakszervezetek hirdették meg, de az akcióhoz 113 kikötő több mint 25 szakszervezete csatlakozott. A tiltakozás fontos tengeri csomópontokat érintett, például Hamburgot, Valenciát, Le Havre-ot, Algecirast, Pireuszt, Genovát, vagy a marokkói Tanger Medet és az indiai Nhava Shevát.

Kikötői munkások tüntetnek Pireuszban Fotó: ARIS MESSINIS/AFP

2026 májusában több mint 35 európai ország dokkmunkás-szakszervezetei tették közzé az úgynevezett Isztambuli Nyilatkozatot, amelyben azt követelték, hogy a kikötőket ne használják háborús övezetekbe szánt fegyverek szállítására. Az olasz kikötők, mindenekelőtt Genova, korábban többször is tiltakoztak a fegyverszállítások ellen: rendszeresen akadályozták az Izraelbe, illetve az amerikai katonai támaszpontokra tartó rakományok továbbítását.

„A repülőgépektől a harckocsikig, a fegyverektől a töltényekig, a robbanóanyagoktól a lőszerekig, az egyenruháktól a bakancsokig: kikötőink a háborúk és a népirtás utánpótlási bázisaivá váltak” – közölték a szakszervezetek a sztrájkot bejelentő sajtótájékoztatón.

A görög tengerészek szakszervezete közleményében azt írta, hogy a tengerészek közül több százan vesztették életüket vagy szenvedtek súlyos sérüléseket. A szervezet szerint október első 21 napjában 28 támadás érte a Perzsa-öböl térségében közlekedő hajókat, számításuk szerint az év eleje óta 570, a Fekete-tengeren közlekedő hajók elleni támadást erősítettek meg. Ezekben 40 tengerész meghalt, több százan pedig megsebesültek.

Kikötői munkások tüntetnek Pireuszban Fotó: ANTONIS ZOURIDAKIS/Hans Lucas via AFP

Görögországban a dokkmunkások szakszervezetei az ország legnagyobb kikötőjében, Pireuszban hirdettek sztrájkot. Olaszországban Genovában, Triesztben és Gioia Tauróban is demonstrációkat terveztek, az akciókat az aznap tartott országos általános sztrájkkal hangolták össze. Franciaországban a kikötői és dokkmunkás-szövetség egynapos sztrájkot hirdetett a legfontosabb kikötőkben, köztük Le Havre-ban, Marseille-ben, Dunkerque-ben és Rouenben.

A szervezők előzetesen azzal számoltak, hogy az akció a földközi-tengeri áruforgalom több mint 40 százalékát érintheti, és több mint kétmilliárd dollár értékű szállítmány forgalmát akaszthatja meg, de egyelőre nem világos, hogy a sztrájk ténylegesen mekkora fennakadásokat okozott. Szakértők inkább arra számítottak, hogy a tiltakozás csak korlátozott hatással lesz a globális ellátási láncokra. (AP, Reuters)