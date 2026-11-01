Dúl a cidri: a szezon leghidegebb hajnalán vagyunk túl

A szezon leghidegebb hajnala volt a vasárnapi: a Nógrád megyei Zabarban mínusz 5,2 Celsius-fokig csökkent a hőmérséklet - írja a HungaroMet.

Zabarban például rögvest mínusz 5,2 fokig hűlt a levegő, bár azért máshol inkább fagymentes volt az éjszaka, köszönhetően egy kis szélnek.

Jack nem Zabaron töltötte az éjszakát.

Eddig idén október 14. volt a rekordtartó, akkor is Zabaron volt kutyahideg, mínusz 4,3 fok.

A jövőre nézve: a következő napokban felhős lesz az idő, növekszik a csapadékhajlam is, de azért nagy mennyiségű esőre nem számíthatunk. aztán a hét második felében ez is elmúlik, jön a szárazabb és hidegebb idő.

A cikkben nem túl szofisztikáltan elrejtett filmes utalások közül az egyik ez, a másik pedig ez. Hidegben tessék jó filmeket nézni. Pláne vasárnap.