Két óra alatt lekapcsolták a soponyai postarablót

Egy férfi péntek délután, 3 óra után kicsivel besétált a soponyai postahivatalba, és egy fegyvernek látszó tárggyal megfenyegette az ott dolgozó alkalmazottat, akit így mintegy 1 millió forint készpénz átadására kényszerített. Ezután kisétált. Lövés nem dördült, senki nem sérült meg.

Nagyon nem volt azonban ideje örvendezni a zsákmány felett, miután a rendőrök is értesültek a bűntényről, kevesebb mint 2 óra alatt lekapcsolták. Mint kiderült, egy 18 éves helyi férfi volt a tettes, a rendőrök megtalálták a rablás során viselt ruháit, a játékfegyverét(!) és az 1 millió forintot is, hiánytalanul.

A fiatal férfi beismerte tettét és megbánását is kifejezte azzal kapcsolatban. Ettől még őrizetbe vették, és a letartóztatását is kezdeményezték.