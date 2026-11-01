Napokon belül visszazuhanhat a Földre a NASA űrteleszkópja, miután nem sikerült megmenteni

Alig tudja már magát fent tartani a NASA egyik elöregedő űrtávcsöve, egy sikertelen mentőexpedíció után pedig egyre mélyebbre süllyed.

Az Egyesült Államok Űrhaderejének előrejelzése szerint a Swift űrteleszkóp pénteken vagy akörül visszazuhanhat a Földre. A másfél tonnás eszköz nagy része várhatóan elég majd a légkörben.



Fotó: NASA's Goddard Space Flight Center/Chris Smith (KBRwyle)

Brad Cenko, a NASA egyik vezető tudósa azonban azt mondta, néhány darab - köztük az ólomnál is sűrűbb volfrámból készült alkatrészek - átvészelheti a légkörbe való visszatérést. A megmaradó törmelék nagy valószínűséggel az óceánba zuhan majd, ugyanakkor Afrika, Ausztrália, India, Délkelet-Ázsia, valamint Közép- és Dél-Amerika egyes területei is a visszatérési zónába esnek.

A kutatók folyamatosan nyomon követik az űrtávcső egyre alacsonyabbra süllyedő pályáját.

A Swift csapata szomorúan, mégis hálával tekint az űrtávcsőre, amely 22 éves pályafutása során számos értékes megfigyelést végzett. A Swift 2004. november 20-án indult útnak, hogy a világegyetem legnagyobb robbanásait – gamma-kitöréseket és szupernóvákat – kutassa.

„Már a Swift felbocsátása előtt tudtuk, hogy eljön ez a nap. Alacsony Föld körüli pályán ugyanis ami felmegy, annak le is kell jönnie. Ez a vég pedig katasztrofális” – nyilatkozta John Nousek, a Pennsylvaniai Állami Egyetem csillagásza, aki az irányítócsoportot vezette.

Az elmúlt évek intenzív naptevékenysége viszont a vártnál gyorsabban húzta lejjebb a Swiftet. A NASA egy évvel ezelőtt bízta meg a Katalyst Space nevű céget egy sürgős mentőakció végrehajtásával. A vállalat „Link” nevű, háromkarú robotja azonban nehézségekbe ütközött, és nem tudott 12–15 kilométernél közelebb kerülni az űrtávcsőhöz, és végül szeptemberben zuhant vissza a Földre.

A mentési kísérlet leállítása után a Swift folytatta a megfigyeléseket, további gamma-kitöréseket és egyéb, rendkívül nagy energiájú űreseményeket észlelve. Október végére azonban már olyan alacsonyra került, hogy nem tudott stabil megmaradni a megfigyelésekhez, ezért rendszereit leállították.

Mindenesetre az elmúlt 22 évben megfigyelt és rögzített több mint 2000 gamma-kitörést és 1400 csillagrobbanást, nem is beszélve az üstökösök, aszteroidák és csillagokat széttépő fekete lyukak sokaságáról. A távcső különleges képessége abban rejlett (és innen ered a neve is), hogy képes volt gyorsan a hirtelen fellépő égi események irányába fordulni. A NASA a Swiftet egyfajta „első reagáló” egységnek tekintette a Hubble és a Webb űrtávcsövek, valamint más csillagvizsgálók számára: a jelzései nyomán ezek az eszközök részletesebb vizsgálatokat végezhettek. A tudósok jelenleg is keresik a megoldást arra, hogyan pótolják az így keletkező űrt.

„Határozott reményünk, hogy a Swift sikerei során szerzett tapasztalatokat az űrkutatási küldetések új generációinál is hasznosíthatjuk, felgyorsítva így az univerzummal kapcsolatos felfedezéseinket” – írta Nousek egy e-mailben. (AP)