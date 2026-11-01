Őrizetbe vették a szerb bűnügyi rendőrség vezetőjét, Aleksandar Vučić bizalmasát

Hivatali visszaélés gyanújával őrizetbe vették vasárnap reggel Marko Kričakot, a szerb bűnügyi rendőrség (UKP) vezetőjét, akit Aleksandar Vučić volt köztársasági elnök bizalmasaként tartottak számon, és akinek neve korábban a kormányellenes tüntetőkkel szembeni rendőri erőszak miatt vált ismertté - írja az MTI.

A belgrádi felső ügyészség utasítására, a korrupcióellenes rendőri szolgálat akciójában Boško Sekulovićot, a bűnüldözési szolgálat (SSK) vezetőjét is őrizetbe vették. Mindkét rendőri vezetőt egy belgrádi gyilkosság nyomozása során elkövetett feltételezett visszaélések miatt vették őrizetbe. Az ügyben több gyanúsított rendőri bántalmazásáról is beszámolt.

Az ügy előzménye Aleksandar Nešović május 12-i meggyilkolása volt a belgrádi Senjak városrész egy éttermében. Az emberöléssel Saša Vukovićot vádolják, további öt férfit pedig azzal, hogy segítettek a holttest elrejtésében és a bűncselekmény nyomainak eltüntetésében. A nyomozást kezdettől fogva ellentmondások kísérték azzal kapcsolatban, kik tartózkodtak a helyszínen, és kik segítettek a gyilkosság eltussolásában.

A rendőri akciót Marko Kričak irányította.

Az eredeti rendőrségi feljelentésben Veselin Milić, a belgrádi rendőrség akkori vezetője, országos rendőrfőkapitány-helyettes is szerepelt. Milić ügyvédei július 30-án feljelentést tettek Kričak és Sekulović ellen, azt állítva, hogy a nyomozás során bizonyítékokat manipuláltak, illetve visszatartottak olyan információkat az ügyészségtől, amelyek Milić ártatlanságát támaszthatták volna alá. A Radar hetilap szerint Marko Kričakot azzal gyanúsítják, hogy bizonyítékokat hamisított meg, és nyomást gyakorolt tanúkra, valamint gyanúsítottakra annak érdekében, hogy vallomásaikat az előre kialakított eseményváltozathoz igazítsák. A gyilkossági ügy négy gyanúsítottja rendőri bántalmazásról számolt be, az étterem tulajdonosa pedig vallomásában személyesen a bűnügyi rendőrség vezetőjét is megnevezte bántalmazói között. A belgrádi felső ügyészség korábban megerősítette, hogy a bántalmazásról szóló vallomásokat továbbította az illetékes ügyészségnek kínzás és bántalmazás gyanújának kivizsgálására.

Az 1984-ben Belgrádban született Marko Kričak pályafutását a szerb polgári hírszerzésnél, a Biztonsági és Információs Ügynökségnél (BIA) kezdte, majd a szervezett bűnözés elleni rendőri szolgálat kábítószer-ellenes osztályán dolgozott. Később visszatért a titkosszolgálathoz, ahol vezető beosztásba került. 2022-ben a védett személyek és objektumok biztosításáért felelős rendőri egység (JZO) parancsnokhelyettesévé, 2023-ban pedig parancsnokává nevezték ki. A bűnügyi rendőrség élére 2025. december 30-án került, rendőr alezredesi rangban. Marko Kričak neve a 2025-ös szerbiai kormányellenes, egyetemisták által vezetett tüntetések idején vált széles körben ismertté. Az általa irányított egységet több alkalommal rendőri brutalitással vádolták.

Nikolina Sinđelić egyetemista nyilvánosan azt állította, hogy Kričak a szerb kormány épületének garázsában történt előállítása során megütötte és nemi erőszakkal fenyegette meg. A rendőri vezető kinevezését ellenzéki politikusok és szakmai körök is bírálták, elsősorban a tüntetőkkel szembeni fellépése miatt. Aleksandar Vučić köztársasági elnökként ugyanakkor többször nyilvánosan méltatta a munkáját, az általa vezetett rendőri egységet pedig 2025 júniusában állami kitüntetésben részesítették.

A szintén őrizetbe vett Boško Sekulović hosszú éveken át a belgrádi bűnügyi rendőrségnél dolgozott, ahol az autólopások és a gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekmények felderítésére szakosodott osztályt vezette. A terület szakértőjeként rendszeresen szerepelt a médiában, később pedig az országos hatáskörű bűnüldözési szolgálat (SSK) élére nevezték ki. A szerb sajtó szerint a két rendőri vezető és Veselin Milić közötti konfliktus a rendőrség felső vezetésén belüli hatalmi ellentéteket is felszínre hozta. Az október 25-i parlamenti választáson győztes Egyetemista Lista október végén több rendőri és titkosszolgálati vezető távozását követelte, köztük Marko Kričak ét is, aki nem mondott le tisztségéről.

A Radar szerint Marko Kričak az első olyan vezetője a szerb bűnügyi rendőrségnek, akit hivatali ideje alatt őrizetbe vettek. A lap arról is beszámolt, hogy saját beosztottjai vették őrizetbe. (MTI)