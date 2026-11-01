Őrületes mennyiségű kokaint csempésztek gouda sajttömbökben, összesen 220 év börtönt kaptak

4,5 tonna kokain, 450 millió font (~215 milliárd forint) értékben: ennyit próbált egy fifikás bűnszervezet Nagy-Britanniába csempészni a doveri kikötőn keresztül. A cuccot, amit Dél-Amerikából Belgium érintésével igyekeztek angol földre szállítmányozni, gouda-sajttömbökbe és sajtkorongokba rejtették.

Először akkor buktak le egy kisebb szállítmánnyal, amikor 2023-ban Leedsben lefoglaltak egy autóban mintegy 2 millió font értékű kokain- és ecstasy-szállítmányt, a nyomozók innen fejtették vissza a hálózatot, aminek eredményeképp összesen 18 embert ítéltek el kábítószer-kereskedelemre irányuló összeesküvés miatt.

A West Yorkshire-i rendőrség kiterjedt nyomozás indított, meg is állapították, hogy 2022 decembere és 2023 áprilisa között a bűnbanda összesen 123 568 kg sajtot vitt be az Egyesült Királyságba, amiből végül elosztóközpontokban adagolták ki a kábítószereket, hogy aztán az egész országban terítsék azokat. Miután az egyik elosztóközponton rajtaütöttek, a bűnözők taktikát váltottak: a sajttömböket lecserélték csokoládékrémes tégelyekre, emellett fagyasztott haldarálékba is rejtettek drogokat.

Végül ez sem segített, és 2023 decemberében a rendőrség lecsapott a teljes hálózatra.

A hosszú ideig tartó nyomozásra és perekre most került pont: a 18 elítéltre összesen 220 évnyi börtönt szabtak ki, a két főkolompos fejenként 25-25 évet kapott.

Így kell rendeltetésszerűen felhasználni a goudákat. Fotó: ROBIN UTRECHT/ANP via AFP

És nem így: