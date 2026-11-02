Az M1 egykori riporterét, Császár Attilát jelöli a Fidesz a Független Közmédia Testületbe

Császár Attilát jelölte a Fidesz Független Közmédia Testület (FKT) egyik ellenzéki tagjának – írta meg a Telex. Az ellenzéki pártok tagjelöltjeit a Művelődési Bizottság ülésén hallgatták meg, Szentkirályi Alexandra fideszes bizottsági elnök elsőként Császárt, az M1 kirúgott riporterét kérte fel a bemutatkozásra.

A riporter arról beszélt, nem gondolja, hogy létezik független újságírás és média, ahogy ő sem független, pártatlan. Ez szerinte azért van, mert a média nem légüres térben működik, a szerkesztőségeket „különböző politikai és gazdasági érdekek irányítják”, az újságírók pedig szintén „valamilyen formában elkötelezettek”, mivel négyévente ők is választanak.

Frissítés: Magyar Péter és a Tisza-frakció közös posztban közölte, hogy nem szavazzák meg Császárt a testületbe.

Császár Attila a parlament szeptemberi ülésén a szakértői páholyban. Fotó: Németh Dániel/444

Császár a propagandaadóként működő köztévé egyik leghírhedtebb alakja volt, leplezetlenül fideszes, aki a választási kampányban rendre összeszólalkozott Magyar Péterrel, vagy tiszásoknál arról érdeklődött, agyhalottak-e. Jobbos szimpátiája nem új keletű, Császár volt az is, aki a 2006-os tévéostromot úgy közvetítette, mintha éppen szabadságharc zajlana.

Legutóbb az ellenzéki pártok szakértőinek fenntartott páholyban bukkant fel a szintén M1-től kirúgott Csete Beáta mellett a parlament egyik szeptemberi plenáris ülésén. Császárról akkor úgy lehetett tudni, hogy a KDNP-frakció kommunikációs munkatársa.