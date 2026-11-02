Duplán vontak le pénzt vásárlásoknál egyes OTP-s ügyfeleknél

„Technikai hiba miatt bizonyos ügyfélkörnél előfordult, hogy a 2026. október 29-én délután történt vásárlásaikat a rendszer duplán terhelte” – közölte az OTP, miután a Telex olvasói jelzések alapján arról kérdezte, miért vonhattak le duplán fizetéseket egyes OTP-s ügyfelektől vasárnap. A bank szerint a tételeket hétfőn javítják.

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„Az érintett ügyfeleinktől ezúton is elnézést kérünk a kellemetlenségért. Az ügyfeleket az InternetBank és MobilBank belépő felületein, valamint a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül tájékoztatta az OTP Bank” – közölte a bank.