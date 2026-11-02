Hat új kollégával bővült a 444 szerkesztősége

Előfizetőinknek hála nyár óta hat új munkatárssal lettünk többen, nagyon köszönjük nekik!

Ők az új kollégáink:

Egyed Anna

Egyed Anna Fotó: Bankó Gábor/444

Anna korábban az Indexnél, majd Telex-alapítóként a Telexnél dolgozott nyárig, a 444-nél novembertől az előfizetői programot támogató tartalomfejlesztési feladatokat lát el és a közösségi médiás tartalmainkat erősíti.

Mohos Máté

Mohos Máté Fotó: Bankó Gábor/444

Korábban a 24.hu-nál és a Portnál dolgozott és a Transparency International oknyomozói mentorprogramjának résztvevője is volt. A 444-nél elsősorban közéleti, olykor kulturális témákkal foglalkozik.

Sárdi Kristóf

Sárdi Kristóf Fotó: Bankó Gábor/444

Kristóf a videós csapatunk munkatársa augusztus óta. Korábban is vágóként, operatőrként és videós illusztrációk készítésén dolgozott szabadúszóként, nálunk is ezeken a területeken folytatja.

Vészi Samu

Vészi Samu Fotó: Kristóf Balázs/444

Multimédia-művészként számos műfajban tevékenykedett, köztük dokumentumfilmekben és videóklipekben. Korábban a Telex gyakornoka volt, szeptembertől a 444 videórovatának munkatársa. Operatőrként és vágóként dolgozik nálunk.

Zalavári Noémi

Zalavári Noémi Fotó: Kristóf Balázs/444

Noémi interjúinak számos nagy pillanatot köszönhettünk az elmúlt években, például emlékezetes volt, amikor Lázár Jánost kérdezte arról, honnan voltak információi a Fidesz-kormánynak a gyöngyösi Lázárinfón tüntető romák állítólagos bűnügyi adatairól. Munkájáért 2024-ben Hégető Honorka díjat kapott. Augusztusig az RTL Híradó riportere volt, azelőtt a 24.hu-nál és a HVG-nél is dolgozott. A 444-nél videós riporterként dolgozik október végétől.

Zöldi Blanka

Zöldi Blanka Fotó: Bankó Gábor/444

Blanka többszörösen díjnyertes újságíró-szerkesztő. Eddig társlapunk, a tényfeltáró Lakmusz főszerkesztőjeként dolgozott, azelőtt a Direkt36-nál és az Origónál. Egyebek mellett az Orbán család meggazdagodásáról és a letelepedésikötvény-bizniszről írt sorozatokat, rész vett több nemzetközi nyomozásban, többek között a Panama-iratok feldolgozásában is. Szeptember óta a 444 stábját erősíti tényfeltáró riportokkal és nemzetközi együttműködések szervezőjeként.