Hat új kollégával bővült a 444 szerkesztősége

szolgálati közlemény

Előfizetőinknek hála nyár óta hat új munkatárssal lettünk többen, nagyon köszönjük nekik!

Ők az új kollégáink:

Egyed Anna

Egyed Anna
Fotó: Bankó Gábor/444

Anna korábban az Indexnél, majd Telex-alapítóként a Telexnél dolgozott nyárig, a 444-nél novembertől az előfizetői programot támogató tartalomfejlesztési feladatokat lát el és a közösségi médiás tartalmainkat erősíti.

Mohos Máté

Mohos Máté
Fotó: Bankó Gábor/444

Korábban a 24.hu-nál és a Portnál dolgozott és a Transparency International oknyomozói mentorprogramjának résztvevője is volt. A 444-nél elsősorban közéleti, olykor kulturális témákkal foglalkozik.

Sárdi Kristóf

Sárdi Kristóf
Fotó: Bankó Gábor/444

Kristóf a videós csapatunk munkatársa augusztus óta. Korábban is vágóként, operatőrként és videós illusztrációk készítésén dolgozott szabadúszóként, nálunk is ezeken a területeken folytatja.

Vészi Samu

Vészi Samu
Fotó: Kristóf Balázs/444

Multimédia-művészként számos műfajban tevékenykedett, köztük dokumentumfilmekben és videóklipekben. Korábban a Telex gyakornoka volt, szeptembertől a 444 videórovatának munkatársa. Operatőrként és vágóként dolgozik nálunk.

Zalavári Noémi

Zalavári Noémi
Fotó: Kristóf Balázs/444

Noémi interjúinak számos nagy pillanatot köszönhettünk az elmúlt években, például emlékezetes volt, amikor Lázár Jánost kérdezte arról, honnan voltak információi a Fidesz-kormánynak a gyöngyösi Lázárinfón tüntető romák állítólagos bűnügyi adatairól. Munkájáért 2024-ben Hégető Honorka díjat kapott. Augusztusig az RTL Híradó riportere volt, azelőtt a 24.hu-nál és a HVG-nél is dolgozott. A 444-nél videós riporterként dolgozik október végétől.

Zöldi Blanka

Zöldi Blanka
Fotó: Bankó Gábor/444

Blanka többszörösen díjnyertes újságíró-szerkesztő. Eddig társlapunk, a tényfeltáró Lakmusz főszerkesztőjeként dolgozott, azelőtt a Direkt36-nál és az Origónál. Egyebek mellett az Orbán család meggazdagodásáról és a letelepedésikötvény-bizniszről írt sorozatokat, rész vett több nemzetközi nyomozásban, többek között a Panama-iratok feldolgozásában is. Szeptember óta a 444 stábját erősíti tényfeltáró riportokkal és nemzetközi együttműködések szervezőjeként.

szolgálati közlemény Sárdi Kristóf Vészi Samu 444.hu Mohos Máté Zöldi Blanka 444 zalavári noémi Egyed Anna magyar jeti zrt.
Kapcsolódó cikkek
Videó

A szupertitkos kínai vasút: mindannyiunkat eladósít, de az Orbán család tovább gazdagodik belőle

A Budapest-Belgrád vasútvonal felújítása a valaha volt legnagyobb vasútfejlesztés Magyarországon, de a részleteiről a magyarok szinte semmit nem tudhatnak - azt sem, hogy ez miért lesz jó nekünk. Most belső dokumentumokból megtudtuk: az építkezéshez Orbánék bányájából szállítanak követ.

Kiss Bence, Németh Dániel, Kovács Bendegúz, Ács Dániel, Zöldi Blanka, Kristóf Balázs
video