Ismét nyomozás indul Pasolini 54 év évvel ezelőtti meggyilkolása ügyében

A római ügyészség új nyomozást indított az olasz filmrendező, Pier Paolo Pasolini meggyilkolása ügyében, miután Stefano Maccioni ügyvéd beadványa szerint, a nemrég felfedezett archív felvételek és egyéb bizonyítékok alapján a gyilkosság éjszakáján nem volt egyedül a fiú, aki magára vállalta a bűncselekmény elkövetését, írja az Ansa.

Az ügyvéd egyúttal mindenkit arra biztat, hogy akinek eddig nem ismert információ van a birtokában, az lépjen elő és szólaljon meg. Nem ez az első alkalom, egyébként, hogy a nyomozás újraindítását kezdeményezték, de azokat 2016-ban és 2023-ban is elutasította az ügyészség.

Pier Paolo Pasolini Fotó: ARCHIVI FARABOLA/Bridgeman Images via AFP

Pier Paolo Pasolini olasz filmrendezőt 1975. november 1-jéről 2-ára virradó éjjel gyilkolták meg brutálisan Rómában. Pasolini ekkor 53 éves volt és nemcsak filmeket rendezett, de regényeket is írt és híres volt a baloldali politikai értékvállalásáról. A gyilkosság másnapján megtalálták a 17 éves Pino Pelosit, miközben Pasolini autóját vezette. Ezzel a járművel egyébként a merénylet során többször is áthajtottak az áldozaton.

Pelosit 1976-ban 30 éves börtönre ítélték, majd évekkel később visszavonta a vallomását arra hivatkozva, hogy nyomás alatt állt. 1983-ban feltételesen szabadlábra helyezték, 2017-ben pedig rákban halt meg, 58 éves korában.

Érdekesség, hogy Pelosi bűnösségének kimondásakor az ítéletében szerepelt, hogy nem volt egyedül a tettes, ismeretlenek voltak vele. A fellebbviteli bíróság azonban ezt az állítást nem látta indokoltnak, ezért a bizonyítottság hiánya miatt végül kikerült az ítéletből.

Pasolini meggyilkolása ügyében már korábban is kezdeményezték a nyomozás újraindítását, de 2016-ban és 2023-ban is elutasították.