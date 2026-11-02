Jön, amit nyáron hiányoltunk: az eső és a hideg

Sál, sapka, ernyő – ezek egészen biztosan kellenek hétfőn reggel az elinduláshoz, ugyanis borongós, felhős, esős és igen hűvös idő lesz, maximum 10 fokkal.

Az Időkép előrejelzése szerint hasonlóra számíthatunk a következő napokban is, csak még a szél is megérkezik. Kedden reggel 3 és 7, napközben 7 és 14 fok között alakul a hőmérséklet, keleten lesz enyhébb az idő.

Fotó: DAVID GANNON/AFP

Szerdán és csütörtökön már számíthatunk napsütésre is, az ég se lesz annyira felhős, délután 8-13 fokot mutathatnak a hőmérők.

A hét vége felé azonban már mínuszok is lehetnek hajnalban, szóval aki eddig húzta a muskátlik téliesítését, az siessen!