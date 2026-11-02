Kábítószer volt az autóban, egy bárány sült krumplit evett a hátsó ülésen, de megúszta a börtönt a skót páros

Megúszta a börtönt az a skót férfi, akit 14 ezer font értékű kábítószerrel az autóban kaptak el, miközben egy bárány épp sült krumplit evett egy zacskóból a hátsó ülésen, írja a BBC. Az 56 éves John McNeil utasként utazott Lindsey Sangster autójában, amelyet a rendőrség 2023. április 22-én Glasgow-ban, az M74-es autópályán állított meg. Egy rendőrkutya pedig heroint és kokaint tartalmazó zacskókat foglalt le a Volkswagen Golf első utasülése alól. A kokain 76 százalékos tisztaságú volt.

Fotó: Skót rendőrség

Amikor a bárányról – akit Pablónak hívtak – faggatták, McNeil azt mondta, azért van az ülésen, mert Sangster „juhászlány gyakornok”. A párost szeptemberben bűnösnek találták kábítószer birtoklásában, kereskedési szándékkal. Állításuk szerint egyébként ők csak szerették volna megmenteni a bárányt, mivel az út közepén, egy veszélyes helyen találtak rá. Pedig valójában a bíróság szerint Pablo egy motherwelli farmhoz tartozott, ahol viszont nem járultak hozzá az állat elviteléhez.

Sangster egyébként kábítószer hatása alatt ült a volánnál, bűnösnek vallotta magát, 18 hónapra eltiltották a vezetéstől, és 100 óra közmunkára kötelezték. McNeil-t 300 órára, és hat hónapon keresztül este 0 és hajnali 5 óra között nem hagyhatja el az otthonát.