Ráordított a hangszóró a pecsételő kéktúrázókra a Szajki-tavaknál

„Magánterület! Azonnal távozz!”

– ezt ordította egy hangszóró a pecsételő kéktúrázókra a Szajki-tavaknál még a napokban is, egy, a Telexnek küldött felvétel szerint.

A videót készítő kéktúrázók a Szajki-tavak hivatalos, közterületi pecséthelyén akartak pecsételni, de ahogy a villanyoszlopra erősített pecsételő közelébe mentek, rájuk üvöltött a hangszóró, és egy kamera is láthatóan működésbe lépett.

A lap megkeresésére Németh Eszter Júlia, Hosszúpereszteg polgármestere közölte, felvette a kapcsolatot a pecsételő közelében álló ingatlan tulajdonosával, és megkérte, hogy ne kamerázza a közterületet, mert az szabálytalan. Az ingatlantulajdonos azonnal intézkedett, és mint kiderült, nem akart rosszat, csak a biztonsági rendszer érzékelője volt rosszul beállítva

Ha kicsit ismerős a sztori, az nem véletlen: január elején szintén kirándulókra üvöltött rá egy hangszóró, hogy hagyják el a területet. Akkor az Apáthy-sziklánál egy magánterületen elhelyezett kamerás, hangszórós-reflektoros figyelmeztető póznákból szólt a figyelmeztetés.