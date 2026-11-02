Ráordított a hangszóró a pecsételő kéktúrázókra a Szajki-tavaknál

„Magánterület! Azonnal távozz!”
– ezt ordította egy hangszóró a pecsételő kéktúrázókra a Szajki-tavaknál még a napokban is, egy, a Telexnek küldött felvétel szerint.
A videót készítő kéktúrázók a Szajki-tavak hivatalos, közterületi pecséthelyén akartak pecsételni, de ahogy a villanyoszlopra erősített pecsételő közelébe mentek, rájuk üvöltött a hangszóró, és egy kamera is láthatóan működésbe lépett.
A lap megkeresésére Németh Eszter Júlia, Hosszúpereszteg polgármestere közölte, felvette a kapcsolatot a pecsételő közelében álló ingatlan tulajdonosával, és megkérte, hogy ne kamerázza a közterületet, mert az szabálytalan. Az ingatlantulajdonos azonnal intézkedett, és mint kiderült, nem akart rosszat, csak a biztonsági rendszer érzékelője volt rosszul beállítva
Ha kicsit ismerős a sztori, az nem véletlen: január elején szintén kirándulókra üvöltött rá egy hangszóró, hogy hagyják el a területet. Akkor az Apáthy-sziklánál egy magánterületen elhelyezett kamerás, hangszórós-reflektoros figyelmeztető póznákból szólt a figyelmeztetés.
A luxusvilla kertjébe kihelyezett hangszóróról senki nem tud semmit, de biztos, hogy nem mond igazat, amikor azt állítja, hogy tiltott helyen tartózkodik, aki odasétál.