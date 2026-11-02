Zelenszkij kész Törökországban találkozni Putyinnal

Az ukrán elnök a CNN Turknek adott interjújában fejezte ki készségét arra, hogy találkozzon Putyinnal Törökországban a béketárgyalások megvitatása céljából. Zelenszkij úgy véli, elengedhetetlen a vezetők találkozója, de hozzátette, hogy Törökország gyakorlatias és reális közvetítő lehet a jövőbeli tárgyalásokon.

Kijev abban bízik, hogy a november végi megbeszélések Abu Dhabiban utat nyithatnak egy esetleges vezetői csúcstalálkozónak. Ezen valószínűleg Donald Trump amerikai elnök is részt venne és Zelenszkij szerint kulcsfontosságú lehet a területi kérdések megoldása szempontjából.

Volodimir Zelenszkij Fotó: SERGEI SUPINSKY/AFP

A Kviv Independent értesülései szerint a Kreml régóta kerüli Zelenszkij és Putyin személyes találkozóját, helyette telefonhívást javasol.

Mindeközben Washington is szeretné újraéleszteni a béketárgyalásokat, amelyek az év elején akadtak el, mert Oroszország azt követeli Kijevtől, hogy adja át Donbászt, az Ukrajna keleti részén található, részben megszállt régiót.

Az elnök most azonban újfent elutasította annak lehetőségét, hogy hivatalosan elismerjék a megszállt területeket Oroszország részeként, és kijelentette, hogy a további tárgyalások felé vezető első lépésként tűzszünetet kell kötni a jelenlegi frontvonalak mentén.