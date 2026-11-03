Baltával fejbe verte, majd kilenc hónappal később halálra szúrta a testvérét egy nógrádi férfi

Emberölés és életveszélyt okozó testi sértés miatt emelt vádat a Nógrád Megyei Főügyészség egy 31 éves somoskőújfalui férfi ellen, aki a vád szerint tavaly júniusban egy veszekedés után halálra szúrta a testvérét.

A Nógrád Megyei Főügyészség közleménye szerint a két testvér 2025. június 9-én este hat óra körül veszett össze közös otthonukban, majd összeverekedtek. A dulakodás közben az ittas férfi felkapott egy kést a konyhaasztalról, és hátba szúrta a testvérét.

A gyilkosság után a férfi a WC-be dobta a kést, amely a szúrás közben kettétört. Véres ruháit a mosógépbe tette, hogy kimossa őket, de erre már nem volt ideje: a kiérkező rendőrök megtalálták a ruhákat.

A férfi nem először támadt rá a testvérére. 2024 szeptemberében egy otthoni veszekedés során baltával ütötte fejbe, akkor a sértett életveszélyes sérüléseket szenvedett.

A büntetett előéletű férfi a gyilkosság idején felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt állt. Az ügyészség 15 év börtönbüntetés és 10 év közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta, valamint a korábbi felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának elrendelését és a 2,5 millió forintos bűnügyi költség megfizetését is kérte. Az ügyben a Balassagyarmati Törvényszék dönt.