Magyar szerint Pócs úgy jelezte, hogy nem működött a szavazógépe, hogy bent se volt a teremben

Az MNB 2025-ös beszámolójáról szóló szavazáson Pócs János úgy jelezte, hogy nem működik a szavazógépe, hogy nem is tartózkodott a teremben a szavazáskor – mondta Magyar Péter a parlamentben. Ilyenkor, ha valaki, jelzi, hogy akart volna szavazni, de probléma volt a géppel, feljegyzik a szavazatát. A miniszterelnök szerint azonban a fideszes képviselő éppen lépett be a terembe, amikor lezárult a szavazás, „tehát Pócs János csalt a szavazásnál, félre akarta vezetni a levezető elnököt”. Magyar a házbizottság összehívását és Pócs „súlyos, arányos megbüntetését” kérte – előbbit az ülést vezető tiszás Hallerné Nagy Anikó megígérte.

Magyar Péter Fotó: Bankó Gábor/444

A parlament a napirend szerint elsőként a Magyar Nemzeti Bank 2025-ös üzleti jelentéséről szavazott. A voksok leadása után két tiszás képviselő is jelezte, hogy a szavazógépeik nem működtek. Miután az ő szavazataikat feljegyezték, Pócs János is jelezte, hogy nem működött a gépe. Ahogy a fideszes képviselő szavazatát is jegyzőkönyvbe vették, kisebb hangzavar uralkodott el az üléstermen, Magyar Péter pedig állva reklamált, mert szerinte Pócs nem tartózkodott a teremben a szavazás idején. Mások csalást kiáltottak.

Hallerné többször is megpróbálta csendre inteni a képviselőket, majd tájékoztatásra megállapította, hogy Pócs nem nyomott gombot a szavazáson, így a szavazatát nem tudják figyelembe venni.