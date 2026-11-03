Megöltek egy idős nőt Újpesten

A Budapesti Rendőr-főkapitányságra 15:30 körül érkezett bejelentés, hogy egy újpesti társasház egyik lakásában egy idős nőt holtan találtak. A rendőrök azonnal a helyszínre mentek szemlét tartani, és felmerült az idegenkezűség gyanúja.

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A fővárosi nyomozók a beszerzett adatok alapján rövid időn belül a társasházban elfogtak egy 47 éves nőt, aki megalapozottan gyanúsítható a cselekmény elkövetésével. A BRFK Életvédelmi Osztálya emberölés bűntett gyanúja miatt indított nyomozást, a feltételezett elkövető elszámoltatása folyamatban van. (police.hu)