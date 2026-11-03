Összeütközött két helikopter az Everest közelében, egy turista meghalt

Egy indiai turista meghalt, egy új-zélandi utas és egy nepáli pilóta pedig megsérült, amikor két helikopter összeütközött kedden leszállás közben a Mount Everest alaptábora közelében – jelentette az AP és a Reuters.

A baleset a 4200 méter magasan fekvő Phericse falunál történt. A Fishtail Air helikoptere a társaság közlése szerint az Everest térségéből kimentett túrázókat szállított, a másik gép üzemeltetője, a Dynasty Air szerint az ő helikopterükön csak teherszállítmány volt. Az esetet egy webkamera is rögzítette:

Egyelőre nem tudni, összesen hányan tartózkodtak a két gépen. Az áldozat egy 47 éves indiai turista volt. A megsérült utast Katmanduba szállították kórházba, a nepáli pilótát helyben látták el.

Nepálban – ahol a Föld 14 legmagasabb hegyéből nyolc található – most van a túraszezon csúcsa. Az Everest alaptáborához vezető útvonalat korábban vastag hó borította be, de vasárnapra javult az időjárás, így több ezer túrázó indulhatott tovább. A térségben nincsenek közutak, ezért a hidegben és a nagy magasságban megbetegedő vagy kimerülő túrázókat és hegyi vezetőket helikopterrel mentenek ki.