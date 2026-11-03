Romlott a spanyol focista állapota, akit újra kellett éleszteni, miután mellkason térdelte az ellenfél kapusa

Súlyos sérülést szenvedett Jesús de Miguel, a Tenerife csatára a spanyol másodosztályú labdarúgó-bajnokság hétfői, Andorra elleni mérkőzésén – írta a Nemzet Sport Online.

A játékos egy ütközés után elvesztette az eszméletét, majd a mentőautóban leállt a szíve. Az orvosoknak sikerült újraéleszteniük, jelenleg az intenzív osztályon ápolják, az állapota azonban romlott hétfő estéhez képest.

A 2–2-re álló mérkőzés hosszabbításában De Miguel egy előrevágott labdára indult meg, amikor az Andorra kapusa, Jesús Owono messze kifutott a kapujából, és felugorva, térdével mellkason találta a támadót. A tenerifei játékos eszméletlenül terült el a földön, társai azonnal orvosi segítséget kértek. Az egyenlítői-guineai kapust a játékvezető piros lappal kiállította.

De Miguel a pályán sürgősségi ellátást kapott, majd hordágyon egy mentőautóhoz vitték. A Marca beszámolója szerint a játékosnak a mentőben leállt a szíve, de az újraélesztés sikeres volt. A futballista ezután már önállóan lélegzett, bár továbbra sem tért magához.

A Tenerife hétfő esti közleményében még azt írta, hogy a játékos állapota súlyos, de stabil, kedd reggelre azonban De Miguel „egészségi állapota neurológiai szempontból romlott”.

A klub a következő órákban ígért bővebb tájékoztatást.

Az ütközés a nyolcperces hosszabbítás hatodik percében történt. Manuel Ángel Pérez játékvezető a két csapatkapitánnyal egyeztetve úgy döntött, hogy a hátralévő perceket már nem játsszák le, és 2–2-es állásnál félbeszakította a mérkőzést. A bajnokság illetékes bizottsága dönt arról, hogy később folytatják-e a találkozót.