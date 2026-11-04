A saját anyjával támadták egy reklámban, mégis legyőzte Trump jelöltjét az ohiói kormányzóválasztáson

A demokrata Amy Acton nyerte az ohiói kormányzóválasztást a republikánus Vivek Ramaswamy ellen, így először lesz nő az állam kormányzója. A járvány idején Ohio közegészségügyi vezetőjeként ismertté vált orvos győzelme jelentős fordulat: az államban az elmúlt három elnökválasztáson Donald Trump nyert, 2024-ben 11 százalékpontos előnnyel. Acton mindössze a második demokrata, aki az elmúlt 35 évben elnyerte a kormányzói tisztséget.

A 60 éves Actonnak kezdetben kevés esélyt adtak a gyógyszeripari vállalkozásokból meggazdagodott, Trump támogatását élvező Ramaswamyval szemben. Kampányát azonban következetesen a megélhetési költségekre építette, és saját youngstowni gyökereit állította szembe ellenfele hatalmas vagyonával. Új, gyermekek után járó adókedvezményeket javasolt, támogatta az adatközpontok építésének szigorúbb korlátozását, és felvetette az üzemanyagadó átmeneti felfüggesztését.

Fotó: MICHAEL M. SANTIAGO/Getty Images via AFP

A kampány utolsó heteit egy erősen személyeskedő reklám határozta meg, amiben Acton elhidegült anyja, Donna Arthur azt állította, hogy lánya

„egész életében hazudott”.

A reklámban azonban nem említették, hogy Arthur második férje, Acton mostohaapja megerőszakolta az akkor 12 éves lányt. A férfi és Arthur ezután elmenekült Ohióból, Acton és édesanyja pedig azóta sem beszéltek egymással.

A reklámot republikánus politikusok is bírálták: Nikki Haley, Dél-Karolina korábbi kormányzója elítélte, Ohio leköszönő kormányzója, Mike DeWine pedig „mélységesen aggasztónak” nevezte. Trump ugyanakkor hatásosnak tartotta, és J. D. Vance alelnök is azt mondta, „kissé undorítónak” tartja a saját pártján belülről érkező bírálatokat, és azt üzente a párttársainak, hogy hagyják abba a reklám miatti „nyafogást”.

Acton már a reklám megjelenése előtt is több felmérésben vezetett, de a támadás újra a személyes történetére irányította a figyelmet. Gyerekkorában egy ideig hajléktalan volt, majd miután anyjától megvonták a felügyeleti jogot, vér szerinti apjához került. A középiskola után gyorsított orvosképzési programban tanult, később elsősorban a gyermekegészségügyben dolgozott. Ohio egészségügyi hivatalának élére 2019-ben a republikánus DeWine nevezte ki.

„Ma elkezdődik a gyógyulás”

– mondta Acton keddi győzelmi beszédében, és azt ígérte, azokért is dolgozni fog, akik nem rá szavaztak. Ramaswamy elismerte vereségét, és közölte, hogy Ohiónak és Actonnak is szurkol. Az új kormányzó januárban váltja a mandátumkorlátozás miatt újra nem induló DeWine-t. (New York Times, BBC)