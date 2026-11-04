Hackerek törték fel a francia vérellátó rendszert, és megemelték a hűtők hőmérsékletét

A francia országos vérellátó szolgálat közölte, hogy hackerek fértek hozzá a létfontosságú vérkészítményeket tároló három hűtőraktár vezérlőrendszeréhez, és megemelték a hőmérsékletet.

A francia vérellátó szolgálat (EFS) közlése szerint a támadás során „rendkívül magas szintre” emelték a hőmérsékleti és leolvasztási küszöbértékeket. Hozzátették, hogy a riasztórendszereiknek köszönhetően a szakemberek még azelőtt be tudtak avatkozni, hogy a vérkészletek károsodtak volna. Az EFS közölte, hogy nem közvetlenül a vérellátó szolgálatot vették célba, hanem a szerződéses partnerei által üzemeltetett hűtőraktárakat érte támadás.

Fotó: BERND WUSTNECK/dpa Picture-Alliance/AFP

Az EFS Franciaország állami vérellátó szervezete, amely országszerte több mint 1900 kórház számára gyűjti, vizsgálja, készíti elő és szállítja ki a vért, a vérplazmát és a vérlemezkéket tartalmazó készítményeket. Évente több mint egymillió beteg ellátását segíti.

Az EFS közlése szerint a támadás hétfőre virradó éjszaka történt, miközben Európa csaknem egy tucat országában a szupermarketek hűtőszekrényeinek és fagyasztóinak hőmérséklete akár 50 Celsius-fokra is emelkedett, több millió eurós kárt okozva az élelmiszerkészletekben. Az EFS hozzátette, hogy értesítették a francia nemzeti kiberbiztonsági ügynökséget (ANSSI) és az egészségügyi minisztériumot, valamint megerősítették valamennyi berendezésük felügyeletét.

Kedden Olaszországban, Németországban, Romániában és az Egyesült Királyságban működő kereskedelmi láncokat ért támadás, miután előző nap Belgiumból, Észtországból, Írországból, Finnországból, Luxemburgból, Hollandiából és Svédországból is a hűtőrendszerek meghibásodásáról számoltak be. (Guardian)