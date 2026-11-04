Itt az idő bevinni a cserepes növényeket és letakarni az érzékenyeket, holnaptól jönnek az éjjeli fagyok

Én szóltam: ha nem tetted meg, gyorsan vidd be a hőérzékeny növényeidet a szobába/télikertbe/garázsba vagy ahová szoktad, mert csütörtöktől jönnek a fagyok. Sunyi jelenség ez, mert a napi maximumhőmérskleteket nézve alig lesz változás, sőt azt nézve, hogy már november van és ma jöttek vissza az oroszok, direkte langyos idő várható, még a hétvégén is. A déli órákban. De közben száraz a levegő, egyre kevesebb lesz a felhő, a Kárpát-medencébe pedig hideg levegő áramlik, ezért csütöertöktől éjszakánként már nemcsak a hegyekben lehet fagy, hanem szinte bárhol. Ha pedig jól ismert fagyzugos részen laksz, nemcsak éppenhogy lehetnek mínuszok, hanem lemehet mínusz öt-hat-hét-nyolc fokra is a hőmérséklet.

Ha idén vásároltál először cserepes növényt magadnak, érdemes tudni, hogy a muskátli, a fiatal leander, a mirtusz, a bougainvillea, a citrusfélék és általában a balkonnövények érzékenyek a fagyra. A muskátlik hajtásait is érdemes levágni, mielőtt valami hűvös világos helyiségbe helyeznéd el őket. Hogy amodern városi emberek 95 százaléka soha életében nem látott hűvös, közben világos helyiséget, nemhogy a lakásában lenne ilyen? Hát így jártunk, vidék - város 1:0.

(Az illusztráció pedig nem volt más mint Spongyabob cserepes földimogyorója, amit a fürdőszobája ablakpárkányán tart.)

(via Időkép)