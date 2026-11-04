James Talarico győzni tudott Texasban, 1988 után lesz demokrata szenátora az államnak

Az amerikai félidős választások eddigi legnagyobb szenzációja, hogy Texasban győzni tudott a demokraták 37 éves szenátorjelöltje, James Talarico. Azt ugyan, hogy van esélye a győzelemre, már a felmérések is mutatták, de mivel Texas a republikánusok amolyan szívcsakrája, sokan nem hittek a számoknak.

Fotó: RONALDO SCHEMIDT/AFP

Az államban 1988-ban nyert utoljára demokrata szenátorjelölt, egy évvel Talarico megszületése előtt. A demokrata politikus most egycsapásra a párt egyik legfelkapottabb politikusa, az eddigi legfőbb ügyészt, Ken Paxtont győzte le. Paxton kampányát minden erővel igyekezett megtolni Donald Trump, aki többször is járt az államban, és nehezen felfogható összeggel, több mint 200 millió dollárral támogatta Elon Musk is, de ezek se segítettek rajta. Sőt, látva Trump népszerűtlenségét, alighanem lesznek elemzők, akik majd arra jutnak, hogy az elnök túlzott jelenléte még árthatott is a kampánynak.

A presbiteriánus szeminarista Talarico kampányában nagy hangsúlyt fektetett a szociális és társadalmi igazságossági kérdésekre, és így aztán kapóra is jött neki, hogy Musk soha nem tapasztalt összegeket költött a legyőzésére. Kampányában épített a keresztény üzenetekre, ahogy a korrupció elleni küzdelem fontosságára is, amihez szintén jól jött az ellenfele személyé is.

Az eredményt ugyanis magyarázhatja az is, hogy a 63 éves Paxton minden bizonnyal nagyon rossz jelölt volt, személyéhez számos korábbi botrány kötődik, és éveken át udvarolt Trumpnak, többek között a 2020-as választási csalásokról szóló hazugságokat is terjesztve, mire az elnök végül őt karolta fel az államban, annak ellenére, hogy befolyásos republikánusok igyekeztek figyelmeztetni Trumpot, hogy Paxton gyenge jelölt: emeltek már vádat ellene pénzügyi csalás miatt, a felesége nyilvánosan vádolta meg hűtlenséggel, és volt, hogy képviselőtársai vádolták zsarolással. Miután Trump támogatásának hála mégis Paxton nyerte a republikánus előválasztást, a texasi republikánusok sosem zártak teljesen össze mögötte, a közelmúltban például kiderült, hogy a Bush család több tagja is Talaricót támogatja.

Talarico családja nyolc generációra visszamenőleg Texasban él, ezer szállal kötődik az államhoz, 2018-ban lett tagja a képviselőháznak. A New York Times felidézi, hogy országosan 2025-ben vált ismertté, amikor szerepelt Joe Rogan podcastjában, aki azt mondta neki, hogy indulnia kéne elnökjelöltként. Talarico nagyon ért a médiaszereplésekhez, csapata pedig remek volt abban, hogy államszerte kis összegű támogatásokat gyűjtsön a lakosoktól, ami szintén üzenetértékű volt Musk százmillióival szemben.