Októberben 200 milliárd forint volt az államkassza hiánya, de kedvezőbb a helyzet, mint tavaly

Októberben 200,6 milliárd forint volt az államkassza hiánya, ami jelentős javulás az előző év azonos hónapjához képest, amikor a deficit még 339 milliárd forintot tett ki, írta a Facebookon Kármán András pénzügyminiszter. Egyetlen hónap alatt tehát több, mint 138 milliárd forinttal kedvezőbb egyenleg alakult ki. Az év első 10 hónapjában −5462,5 milliárd forinton alakult a havi egyenleg.

A miniszter a bejelentéshez megosztotta a Pénzügyminisztérium gyorsjelentését is. Hozzátette: az idei első 10 hónap hiánya 392 milliárd forinttal alakult kedvezőbben, mint a tavalyi, ha a mérleget korrigáljuk azokkal az uniós forrásokkal, amelyeknek az előfinanszírozása már megtörtént. Az államháztartás bevételei az első tíz hónapban 3,5 százalékkal haladták meg az előző év azonos időszakának értékét, ami azt mutatja, hogy a költségvetés bevételi oldala összességében kedvezően alakul, írta.

A miniszter szerint a 2027-es költségvetés 1465 milliárd forint kiadáscsökkenéssel számol, amit a Fidesz-kormány „pazarló és felesleges beruházásain és rendszerein” tudnak majd megspórolni. A tízhavi hiányt augusztusban 2186,9 milliárd forinttal növelték a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) felhasználásából fakadó előfinanszírozások.

Fotó: Németh Dániel/444



