Rágcsálószenyezettség miatt részlegesen felfüggesztették a Semmelweis Egyetem étkeztetéséért felelős cég konyháját

Rágcsálószennyezettség miatt átmenetileg felfüggesztette a kormányhivatal a Semmelweis Egyetem étkeztetéséért felelős Gasztvitál-cégcsoport Balassa utcai főzőkonyhája több helyiségének használatát, tudta meg a Telex egy olvasójától.

A kormányhivatal október 12-én végzett ellenőrzést a helyszínen, majd még aznap elrendelték a felfüggesztést, mivel az élelmiszer-biztonsági felügyelők jelentős rágcsálószennyezettséget tapasztaltak, illetve általános higiéniai és élelmiszer-biztonsági problémákat is feltártak.

A lapnak az egyetem és a Pest Megyei Kormányhivatalt is megerősítette, hogy a gluténmentes konyhát, az a la carte expediáló helyiséget és a kis étkezésekhez felhasznált krémek készítésére szolgáló helyiség üzemeltetését függesztették fel.

A Semmelweis Egyetem a lapnak azt írta, „a klinikai étkeztetés és a betegellátás a részleges lezárás ellenére is teljesen folyamatos és fennakadásmentes”, valamint „az egyetemi egységekben a higiéniai helyzettel összefüggésben semmilyen megbetegedés vagy fertőzés nem történt”. Megbetegedésről a kormányhivatal sem értesült.

Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

A hatóság közlése szerint a felfüggesztés mindaddig fennáll, amíg az üzemeltetésért felelős Gasztvitál-csoport nem igazolja a feltárt hibák és hiányosságok javítását, pótlását. Emellett eljárást is indítottak az üzemeltetővel szemben.