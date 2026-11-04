Visszafordítottak egy Moszkvába tartó szerb repülőgépet, amelyen több magas rangú szerb vezető is utazott

Biztonsági ellenőrzés miatt visszafordították az Air Serbia légitársaság Belgrádból Moszkvába tartó járatát kedd este. A repülőgépen Alekszandar Vulin korábbi szerb miniszterelnök-helyettes, Dusan Bajatovics, a Srbijagas állami gázipari vállalat igazgatója, valamint Nenad Popovics tárca nélküli miniszter is utazott.

Az Air Serbia közleménye szerint a járatot azért rendelték vissza Belgrádba, mert a repülőtéri biztonsági szolgálatok egy utassal kapcsolatban további ellenőrzést tartottak szükségesnek. A repülőgép 18 óra 48 perckor szállt fel a belgrádi Nikola Tesla repülőtérről, és már Litvánia felett járt, amikor visszafordították.

Fotó: NICOLAS ECONOMOU/NurPhoto via AFP

A Nova.rs értesülései szerint Alekszandar Vulin a kötelező biztonsági ellenőrzés megkerülésével szállhatott fel a gépre. A portál úgy tudja, hogy a repülőtér biztonsági igazgatója a térfigyelő kamerák felvételeinek ellenőrzése után rendelte el a járat visszafordítását. Vulin tagadta, hogy megsértette volna a biztonsági előírásokat, és politikai leszámolási kísérletnek nevezte a történteket. Elmondása szerint a repülőúton aludt, és csak akkor ébredt fel, amikor a gép már visszaérkezett Belgrádba. Állítása szerint a leszállás után ismét átesett a biztonsági ellenőrzésen, és semmilyen szabálytalanságot nem állapítottak meg nála.

A politikus közölte, hogy hivatalos útra indult Moszkvába, ahol a Szerbia és Oroszország közötti gázmegállapodás meghosszabbításáról kívánt tárgyalni. Dusan Bajatovic, a Srbijagas igazgatója az N1 televíziónak elmondta, hogy a mintegy 150 utast és csomagjaikat a belgrádi repülőtérre történő visszaérkezés után ismét részletes biztonsági ellenőrzésnek vetették alá. Mint mondta, moszkvai útjának célja a téli földgázellátás biztosítása, a további gázmennyiségekről és a fizetési feltételekről folytatandó tárgyalás volt. Állítása szerint nem tudott a két másik politikus útjáról.

A járat a szükséges biztonsági ellenőrzések elvégzése után folytathatta útját Moszkvába. (MTI)