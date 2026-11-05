Bocsánatot kért, majd lemondott Paraguay elnöke az OTP által is finanszírozott Ueno bank összeomlása után

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Bejelentette lemondását Santiago Peña paraguayi elnök, miután súlyos politikai válságot okozott az ország egyik legnagyobb bankjának, az Uenonak az összeomlása – írja a BBC. Az elnök az X-en közzétett videóüzenetében bocsánatot kért az emberektől, és azt mondta, soha nem állt szándékában visszaélni a belé vetett bizalommal. Döntését azzal indokolta, hogy meg akarja őrizni az ország stabilitását, a társadalmi békét és a demokratikus intézmények működését.

Santiago Peña paraguayi elnök és felesége, Leticia Ocampos integetnek támogatóiknak az elnök 2023. augusztus 15-i beiktatásán, Asunciónban.
Fotó: DANIEL DUARTE/AFP

A válság azután robbant ki, hogy a paraguayi jegybank november 3-án eljárást indított az Ueno Bank megmentésére, mert a bank tőkéje már nem volt elegendő a biztonságos működéshez. A bank működését felfüggesztették, így ügyfelek milliói nem tudtak hozzáférni a pénzükhöz. Az Ueno nyugdíjpénzeket és más állami forrásokat is kezelt. Összeomlása után országszerte tüntetések kezdődtek, a tiltakozók pedig az elnök lemondását követelték.

Peñát azzal vádolták meg a törvényhozók, hogy összeférhetetlenség és hivatali visszaélés terheli a bankhoz fűződő kapcsolatai miatt. Az elnök ugyanis tavalyig részvényese volt az Uenót tulajdonló vállalatnak. Az ellenzék kezdeményezte az alkotmányos felelősségre vonását, a paraguayi kongresszus alsóháza pedig megszavazta az eljárás megindítását. Peña egy nappal később jelentette be lemondását.

A bankcsődnek magyar vonatkozása is van: az OTP 2026-ban két lépésben, összesen 47 millió dollárért közel 10 százalékos részesedést szerzett az Uenóban. A magyar bank a 444 megkeresésére azt közölte, hogy kizárólag pénzügyi befektetőként vett részt az üzletben, és sem irányítási, sem menedzsmentjogokat nem szerzett. Az OTP szerint a befektetés nagysága a bankcsoport több mint 18 milliárd dolláros saját tőkéjéhez képest elenyésző, éves profitjának pedig mindössze 1,5 százalékát teszi ki.

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