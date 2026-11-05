Bocsánatot kért, majd lemondott Paraguay elnöke az OTP által is finanszírozott Ueno bank összeomlása után

Bejelentette lemondását Santiago Peña paraguayi elnök, miután súlyos politikai válságot okozott az ország egyik legnagyobb bankjának, az Uenonak az összeomlása – írja a BBC. Az elnök az X-en közzétett videóüzenetében bocsánatot kért az emberektől, és azt mondta, soha nem állt szándékában visszaélni a belé vetett bizalommal. Döntését azzal indokolta, hogy meg akarja őrizni az ország stabilitását, a társadalmi békét és a demokratikus intézmények működését.

Santiago Peña paraguayi elnök és felesége, Leticia Ocampos integetnek támogatóiknak az elnök 2023. augusztus 15-i beiktatásán, Asunciónban. Fotó: DANIEL DUARTE/AFP

A válság azután robbant ki, hogy a paraguayi jegybank november 3-án eljárást indított az Ueno Bank megmentésére, mert a bank tőkéje már nem volt elegendő a biztonságos működéshez. A bank működését felfüggesztették, így ügyfelek milliói nem tudtak hozzáférni a pénzükhöz. Az Ueno nyugdíjpénzeket és más állami forrásokat is kezelt. Összeomlása után országszerte tüntetések kezdődtek, a tiltakozók pedig az elnök lemondását követelték.

Peñát azzal vádolták meg a törvényhozók, hogy összeférhetetlenség és hivatali visszaélés terheli a bankhoz fűződő kapcsolatai miatt. Az elnök ugyanis tavalyig részvényese volt az Uenót tulajdonló vállalatnak. Az ellenzék kezdeményezte az alkotmányos felelősségre vonását, a paraguayi kongresszus alsóháza pedig megszavazta az eljárás megindítását. Peña egy nappal később jelentette be lemondását.

A bankcsődnek magyar vonatkozása is van: az OTP 2026-ban két lépésben, összesen 47 millió dollárért közel 10 százalékos részesedést szerzett az Uenóban. A magyar bank a 444 megkeresésére azt közölte, hogy kizárólag pénzügyi befektetőként vett részt az üzletben, és sem irányítási, sem menedzsmentjogokat nem szerzett. Az OTP szerint a befektetés nagysága a bankcsoport több mint 18 milliárd dolláros saját tőkéjéhez képest elenyésző, éves profitjának pedig mindössze 1,5 százalékát teszi ki.