De szép zöld rendszámod van, csak nehogy baja essék!

A plug-in hibrid autók tulajdonosainak legkésőbb november 30-ig le kell cserélniük járművük zöld rendszámát, ezt követően ezek az autók már nem vehetnek részt a közúti forgalomban a korábbi rendszámtáblával. December 1-jétől közúti ellenőrzés esetén a hatóság kezdeményezi a jármű forgalomból történő kivonását – írja a Tudományos és Technológiai Minisztérium közleménye, amely nem győzi hangsúlyozni:

még mindig közel 26 ezer autóst érint a határidő!

Emlékeztetnek, hogy a plug-in hibrid járművek zöld rendszámának kivezetéséről még az előző kormány döntött 2024-ben. Az új szabályozás 2024. szeptember 1-jén lépett hatályba; ettől az időponttól kezdve új zöld rendszámot már kizárólag tisztán elektromos és nulla emissziós járművek kaphatnak, a korábban kiadott, plug-in hibrideken lévő zöld rendszámok használatára pedig 2026. november 30-ig biztosítottak átmeneti időszakot.

Az új kormány a szabályozást nem vonta vissza. Ennek egyik fontos oka, hogy a döntés végrehajtása már két éve megkezdődött: az újonnan forgalomba helyezett plug-in hibridek már nem kaphattak zöld rendszámot, és számos tulajdonos időközben már elvégezte a cserét. A szabályozás visszavonása így azokat is hátrányosan érinthette volna, akik az előírásoknak megfelelően már alkalmazkodtak a változáshoz. A korábban zöld rendszámot kapott járművek esetében biztosított átmeneti időszakból pedig már csak alig három hét van hátra.

A szabályozás módosításának hátterében az áll, hogy a hazai és nemzetközi tapasztalatok szerint a hálózatról tölthető hibridek tényleges környezetvédelmi teljesítménye sok esetben elmarad a korábban feltételezettől. A változtatás célja, hogy a környezetkímélő járműveknek járó kedvezmények jobban igazodjanak azok tényleges környezeti előnyeihez, és hosszabb távon a tisztán elektromos közlekedés elterjedését ösztönözzék.

A járműtulajdonosok két lehetőség közül választhatnak:

Átrendszámozás: a jármű új, fehér alapszínű rendszámot kap. Ennek díja egy pár rendszámtábla esetén 11 475 forint, a forgalmi engedély cseréje pedig további 6000 forint.

Karakterazonos rendszámcsere: a tulajdonos megtarthatja eredeti betű- és számkombinációját, amelyet fehér alapszínű rendszámtáblán gyártanak le. Ennek díja 16 605 forint, és nem szükséges hozzá a forgalmi engedély cseréje.

Az érintettek ne hagyják az ügyintézést az utolsó napokra, figyelmeztet a minisztérium, a november 30-án benyújtott, de még le nem gyártott rendszámra váró autó december 1-jétől nem közlekedhet a régi zöld rendszámmal.