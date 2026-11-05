Holtan találták berlini hotelszobájában a bajor miniszterelnök-helyettest

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Hubert Aiwanger bajor politikust szerdán holtan találták egy berlini szállodában – közölte a német fővárosi ügyészség. Bajorország miniszterelnök-helyettese és gazdasági minisztere, a tartományt vezető CSU koalíciós partnere, a jobboldali-populista Szabad Választók elnöke 55 éves volt.

Halálának körülményei egyelőre tisztázatlanok, a fővárosi rendőrség és ügyészség nyomozást indított az ügyben. Céljuk „a halál pontos okának és a körülményeinek megállapítása, valamint minden lehetséges bűncselekmény kizárása”.

Sajtóértesülések szerint Aiwangernek beszédet kellett volna tartania egy berlini pártirodának a megnyitóján, de egészségügyi okok miatt lemondta a részvételt.

Bajorország miniszterelnökét, Markus Södert „mélyen megrázta” helyettese halálának híre, amit „abszolút tragédiának” nevezett. (DW)