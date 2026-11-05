Milánóban nyert a Ferencváros

A Ferencváros 2-0-ra győzött csütörtökön az olasz AC Milan vendégeként a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának negyedik fordulójában.

Lenny Joseph, a Ferencváros játékosa ünnepel Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A magyar kupagyőztes hiába futballozott veszélyesebben az első félidőben, a szünetig nem született gól. A második játékrész elején viszont egy kapushibát kihasználva a haiti Lenny Joseph eredményes volt, majd a 66. percben egy mintaszerű kontra végén a második találatával eldöntötte az összecsapást. Az FTC emberhátrányban fejezte be a mérkőzést, mert a Joseph helyére beállt nigériai Bamidele Yusufot könyöklésért a 77. percben kiállították.

Ezt megelőzően ötven éve nyert magyar klubcsapat a legendás San Siróban, akkor a Bp. Honvéd az Internazionalét múlta felül 1-0-ra. A nemzetközi porondon idén a selejtezővel együtt mind a 12 meccsén veretlen, a főtáblán százszázalékos Ferencváros a november 26-i ötödik fordulóban a szlovén Celjét fogadja. (MTI)