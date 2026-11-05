Mínusz 7-ig süllyedtünk, túl vagyunk az idei ősz eddigi leghidegebb reggelén, szinte mindenhol fagyott

A délnyugati tájak kivételével az ország nagyobb részén 0 és –5 fok közé hűlt le a levegő, ám a fagyzugokban 6-7 fokos fagy is előfordult – írja az Időkép az ősz eddigi leghidegebb reggeléről. A leghidegebbet, –7,3 fokot Zabaron mérték. A fagy mellett a Dunántúlon több helyen köd is kialakult.

Ez egy 2015-ös kép Fotó: TOM KENNEDY/Photo12 via AFP

Az Időkép azt írja, éjszakai fagyokra az ország nagy részén a következő napokban is számíthatunk, és a fagyzugokban ismét –5 alá eshet a hőmérséklet.

Mindez egy anticiklonnak köszönhető, ugyanis kevés a felhő fölöttünk. Hajnalonként több helyen pára, köd képződhet, amely a nyugati tájakon helyenként csak lassan oszlik fel napközben.