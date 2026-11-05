Társadalmi egyeztetés kezdődik, mindenki elmondhatja, hogy mit gondol az új rendészeti törvénycsomagról

Társadalmi egyeztetésre bocsátja a korábban beharangozott rendészeti törvénycsomagot a kormány, mielőtt az Országgyűlés elé terjeszti a több tucat módosítást kezdeményező javaslatot – közölte Pósfai Gábor belügyminiszter szerda késő este a Facebook-oldalán. A törvény összefoglalója, indoklása, a hatásvizsgálatok és a teljes szöveg ezen az oldalon elérhető, a kormány november 12-éig várja a javaslatokat.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Pósfai azt írta, a javaslatok többek között a rendőrség feladatellátását, az állomány szolgálati feltételeit és a katasztrófavédelem működését alakítják át.

A tűzoltók esetében csökkenne a vezetői szintek száma, emellett erősítenék a lakosság felkészítését, a digitális riasztás szerepét, az önkéntes mentőszervezetek bevonását. A tűzvédelmi hatósági feladatokat visszaintegrálnák az Országos Tűzoltó és Polgári Védelmi Parancsnokságba, tehát a Katasztrófavédelem helyett ismét tűzoltóságként hivatkoznának rá.

A tervezettel tehermentesítenék a rendőrségi állományt is – például a honvédség bevonásával a létesítménybiztosítási feladatokba –, emellett erősítenék az önkormányzatok együttműködését a rendészeti területen. A határvadászok a javaslat szerint segítenének a rendőröknek közlekedési, közterületi, rendőrségi fogdai őrzési feladatok ellátásában, és a közterület-felügyelőket is szélesebb körben vonnák be rendészeti feladatokba.

A túlszolgálatért az állománytag választhatna a pénzbeli díjazás és a szabadidő között. A rendvédelmi igazgatási alkalmazottak alapszabadsága évi 20-ról 25 napra emelkedne, betegszabadságuk díjazása pedig 100 százalékra emelkedne az első 15 napban.

A miniszter azt írta, a közlekedési baleseti intézkedéssel érintett ügyekben az elkövetéstől számított 48 órán belül azonosított elkövetőt gyorsított eljárásban lehetne bíróság elé állítani, ha elzárással büntethető tettet követett el. A rendőri intézkedésekről készült felvételeket 30 helyett 60 napig kellene megőrizni.

Pósfai arról is írt, hogy 2027. január 1-jével kivezetnék a vendégbefektetői vízumot és tartózkodási engedélyt, az érvényben lévők nem lennének meghosszabbíthatók.