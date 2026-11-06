A Goebbelshez és Sztálinhoz hasonlított Stephen Miller lesz Trump új kabinetfőnöke

Donald Trump a Truth Socialön jelentette be, hogy november 9-ei hatállyal lecseréli a kabinetfőnökét. Susie Wiles helyére Stephen Miller eddigi kabinetfőnök-helyettes lép. Az amerikai elnök azt írta, Wiles a „Trump politikai csapatban” folytatja.

Stephen Miller Fotó: JIM WATSON/AFP

A 40 éves Stephen Miller a legnagyobb hatalmú meg nem választott ember az Egyesült Államokban. Kulcsszerepe volt abban, hogy a bevándorlásellenesség legyen Trump egyik fő témája. Miller az elnök odaadó híve, akiben Trump száz százalékig megbízik, cserébe ő formálhatja a kormányzat stratégiáját. A második Trump-elnökség összes vitatott intézkedése így vagy úgy hozzá köthető.

Radikális nézetei miatt sokan egy megrögzött rasszista, idegengyűlölő és autoriter hajlamú politikai stratégát látnak Millerben, aki a hatalom eszközeivel próbálja valóra váltani a fehér nacionalista vízióját. Hasonlították már Mussolinihez, Goebbelshez és Sztálinhoz is. Miller múltjáról és befolyásáról ebben a cikkben írtunk bővebben.