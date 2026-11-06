A teljes magyar médiapiacot átvizsgálja a médiahatóság, a KESMA, a 4iG és az Indamedia is terítékre kerül

A magyarországi médiapiac és a kapcsolódó piacok teljes körű vizsgálatába kezd a médiahatóság, mondta Polyák Gábor elnök az MTI-nek adott interjúban. Szinte minden rendelkezésre áll házon belül ahhoz, hogy ezt a vizsgálatot lefolytassák, hiszen megalapozott és strukturált adatokra van szükség, hogy előremutató döntéseket hozhassanak.
Azt akarják feltárni, hogy egy-egy szereplő rendelkezik-e olyan piaci erőfölénnyel, amivel „adott esetben vissza is él”. Ha vannak ilyenek, akár a médiahatóságnak, akár a versenyhivatalnak lépéseket kell tennie az ügyben, mondta Polyák, aki három konkrét céget, illetve esetet is említett.
Az NMHH elnöke azt mondta, zajlik a magyarországi piac sajátosságait figyelembe vevő vizsgálati módszertan előkészítése. Megalapozott döntést azonban csak szerteágazó adatsorok alapján hozhat a testület, így például szükségük lesz egy olyan mélységű kutatásra a magyar média- és hírfogyasztásról, ami jelenleg nem áll rendelkezésre.
Polyák Gábor hangsúlyozta azt is: kiemelt feladatnak tekintik a magyarországi médiapiac áttekintése során a mesterséges intelligencia szerepének és hatásának vizsgálatát, ahogy annak értékelését is, hogy a megjelenő újabb terjesztési platformok miként befolyásolják a magyar nyelvű tartalmak eljutását a közönséghez. Hosszú távon ez határozza meg a teljes magyar média sorsát – fogalmazott az elnök, aki beszélt magának az NMHH-nak az átalakításáról is.
A szervezeten belül átalakítandó területek között említette a digitális gyermekvédelmet, kijelentve, a témát a sérülékeny korosztályok védelmével és a médiaműveltség terjesztésével egyesítve kívánja hangsúlyos területként kezelni.