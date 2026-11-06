A teljes magyar médiapiacot átvizsgálja a médiahatóság, a KESMA, a 4iG és az Indamedia is terítékre kerül

A magyarországi médiapiac és a kapcsolódó piacok teljes körű vizsgálatába kezd a médiahatóság, mondta Polyák Gábor elnök az MTI-nek adott interjúban. Szinte minden rendelkezésre áll házon belül ahhoz, hogy ezt a vizsgálatot lefolytassák, hiszen megalapozott és strukturált adatokra van szükség, hogy előremutató döntéseket hozhassanak.

Polyák Gábor Fotó: Lakatos Péter/MTI/MTVA

Azt akarják feltárni, hogy egy-egy szereplő rendelkezik-e olyan piaci erőfölénnyel, amivel „adott esetben vissza is él”. Ha vannak ilyenek, akár a médiahatóságnak, akár a versenyhivatalnak lépéseket kell tennie az ügyben, mondta Polyák, aki három konkrét céget, illetve esetet is említett.

Beszélt arról, hogy a tágabb értelemben vett médiapiacot tekintik át, így nem egyenként vizsgálják majd például a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány (KESMA) médiumainak működését, hanem összességükben, a magyar piacon kiugró nyomdaipari kapacitásaival együtt elemzik a NER propagandabirodalmának helyzetét.

A másik példa, amit említett, a NER-oligarcha Jászai Gellért-féle 4iG Nyrt. A cég műsorterjesztési piacon játszott „abszolút vezető szerepét” is vizsgálni fogják.

Szintén vizsgálják majd a tervek szerint a műsorgyártásba áramló közpénzek hatását. Köztudott, melyek azok a szereplők, amelyek nem elsősorban gazdasági döntések eredményeként kerültek abba a helyzetbe, amelyben vannak – fogalmazott Polyák Gábor.

A „kötelezően bepótlandó feladatok” példájaként annak az egy évvel ezelőtti tranzakciónak az áttekintését említette, amely során az egykori Ringier-portfóliót felvásárolta a NER médiaügyi megoldóembere, Vaszily Miklós érdekeltségébe tartozó Indamedia. A médiatanács nem vizsgálta az ügylet hatásait, holott ez az akkor már hatályba lépett európai médiaszabadság-törvény alapján kötelessége lett volna.

Az NMHH elnöke azt mondta, zajlik a magyarországi piac sajátosságait figyelembe vevő vizsgálati módszertan előkészítése. Megalapozott döntést azonban csak szerteágazó adatsorok alapján hozhat a testület, így például szükségük lesz egy olyan mélységű kutatásra a magyar média- és hírfogyasztásról, ami jelenleg nem áll rendelkezésre.

Polyák Gábor hangsúlyozta azt is: kiemelt feladatnak tekintik a magyarországi médiapiac áttekintése során a mesterséges intelligencia szerepének és hatásának vizsgálatát, ahogy annak értékelését is, hogy a megjelenő újabb terjesztési platformok miként befolyásolják a magyar nyelvű tartalmak eljutását a közönséghez. Hosszú távon ez határozza meg a teljes magyar média sorsát – fogalmazott az elnök, aki beszélt magának az NMHH-nak az átalakításáról is.

A szervezeten belül átalakítandó területek között említette a digitális gyermekvédelmet, kijelentve, a témát a sérülékeny korosztályok védelmével és a médiaműveltség terjesztésével egyesítve kívánja hangsúlyos területként kezelni.