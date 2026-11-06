Aktivisták hatoltak be a Microsoft épülő adatközpontjának területére Amszterdamban, két csoport is tiltakozott

A „Geef Tegengas” nevű holland akciócsoport tagjai hatoltak be az amszterdami Westpoortban található építkezési területre, közben összecsaptak a rendőrökkel is. Az aktivisták közül néhányan felmásztak egy darura, füstgyertyákat gyújtottak, és héliumos lufikat kötöztek a munkagépekre, írja a Guardian.

Fotó: ANP via AFP

A tiltakozás egyrészt egy szélesebb körű, egész Európára kiterjedő ellenállási hullám része volt, ami az energiaigényes mesterséges intelligencia gyors terjedése ellen irányul. Több mint száz csoport vesz részt a kétnapos, az új adatközpontok építésének felfüggesztését követelő tiltakozássorozatban a kontinens számos országában. Kisebb tiltakozások volt az angliai Bristol központjában, egy berlini adatközpontnál, a varsói parlament épülete előtt, valamint Zágráb főterén is. Szombatra további megmozdulásokat várnak. A kampány résztvevői „Ditch the data centre” (Szabaduljatok meg az adatközponttól!) feliratú táblákat tartottak a magasba, és a mesterségesintelligencia-buborék veszélyeire figyelmeztettek.

Fotó: KOEN VAN WEEL/AFP

A hollandiai helyszínen a tüntetők emellett olyan transzparenseket is kifüggesztettek, amik azért tiltakoznak, mert a Microsoft szolgáltatásokat nyújt az izraeli hadseregnek, valamint az amerikai bevándorlási és vámhatóságnak (ICE). Ez az akció így részben elkülönült az adatközpontok elleni kampánytól, bár annak résztvevői is Microsoft-építkezésnél tiltakoztak, ők a kerítésen kívül maradtak.

Mindkét csoport tüntetői arról számoltak be, hogy a rendőrség erőszakot és könnygázt vetett be az építkezési területre bejutni próbáló aktivistákkal szemben. A szervezők és a helyi média beszámolói szerint a kerítés mindkét oldalán több száz tüntető volt jelen.

A rendőrség azt közölte, hogy megpróbálták megakadályozni a terület elfoglalását, és letartóztatni a tüntetőket, akik erőszakot is alkalmaztak. Az akcióban egy rendőr könnyebben megsérült.