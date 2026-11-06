Autópályára zuhant egy kisrepülő Németországban

Autópályára zuhant egy kisrepülőgép péntek délután Németországban. A gépen ketten voltak, mindketten szörnyethaltak. Egyes szemtanúk szerint a gép már lángolt zuhanás közben, mások szerint nyomban azután gyulladt ki, hogy földbe csapódott. A gép nagy része elégett, illetve elszenesedett.

Az eset az A2-es autópályán történt Magdeburg térségében. A Bild azt írja, hogy az esetben közúti járművek nem sérültek meg, ami kifejezetten szerencsésnek mondható. Ez ugyanis az egyik legfontosabb és egyben legforgalmasabb kelet-nyugat irányú autópálya Németországban, ami Berlin térségét az ország nyugati ipari régiójával, Észak-Rajna-Vesztfáliával köti össze.

A baleset utáni rendőrségi és mentőakció több órán át tartott, a sztráda Hannover felé vezető szakaszát le kellett zárni. A tragédia okát még vizsgálják. A gép egy Schleswig-Holstein tartományban működő repülősport-klubnál volt regisztrálva.