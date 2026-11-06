December 17-én hallgathatja meg Rogán Antalt a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság

Szóbeli és írásbeli nyilatkozattételekre történő beidézésekről döntött az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottsága csütörtökön – írja az nszo.hu a vizsgálóbizottság ülésén elhangzottak alapján.
A Toroczkai László által vezetett testület szóbeli válaszadásra idézte be december 9-re
Nagy Ádámot, Rogán Antal volt kabinetfőnökét,
Rehák Róbert vállalkozót,
Zavaczky Márk András ügyvédet, korábbi végrehajtó-helyettest,
Tóth Ádámot, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökét, Bódizs Kornélt, a Magyar Követeléskezelők és Üzleti Információt Szolgáltatók Szövetsége elnökét
és Krejniker Miklóst, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar volt elnökét.
December 16-ra idézik be
Schadl Györgyöt, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar volt elnökét
és Völner Pál volt igazságügyi államtitkárt.
December 17-re pedig
Rogán Antalt korábbi minisztert.
A döntéseket a testület minden tagja megszavazta, köztük a fideszes Balla György és a KDNP-s Nacsa Lőrinc is.