December 17-én hallgathatja meg Rogán Antalt a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság

POLITIKA

Szóbeli és írásbeli nyilatkozattételekre történő beidézésekről döntött az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottsága csütörtökön – írja az nszo.hu a vizsgálóbizottság ülésén elhangzottak alapján.

A Toroczkai László által vezetett testület szóbeli válaszadásra idézte be december 9-re

  • Nagy Ádámot, Rogán Antal volt kabinetfőnökét,
  • Rehák Róbert vállalkozót,
  • Zavaczky Márk András ügyvédet, korábbi végrehajtó-helyettest,
  • Tóth Ádámot, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökét, Bódizs Kornélt, a Magyar Követeléskezelők és Üzleti Információt Szolgáltatók Szövetsége elnökét
  • és Krejniker Miklóst, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar volt elnökét.

December 16-ra idézik be

  • Schadl Györgyöt, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar volt elnökét
  • és Völner Pál volt igazságügyi államtitkárt.

December 17-re pedig

  • Rogán Antalt korábbi minisztert.

A döntéseket a testület minden tagja megszavazta, köztük a fideszes Balla György és a KDNP-s Nacsa Lőrinc is.

Forrás
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