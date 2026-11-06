December 17-én hallgathatja meg Rogán Antalt a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság

Szóbeli és írásbeli nyilatkozattételekre történő beidézésekről döntött az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottsága csütörtökön – írja az nszo.hu a vizsgálóbizottság ülésén elhangzottak alapján.

A Toroczkai László által vezetett testület szóbeli válaszadásra idézte be december 9-re

Nagy Ádámot, Rogán Antal volt kabinetfőnökét,

Rehák Róbert vállalkozót,

Zavaczky Márk András ügyvédet, korábbi végrehajtó-helyettest,

Tóth Ádámot, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökét, Bódizs Kornélt, a Magyar Követeléskezelők és Üzleti Információt Szolgáltatók Szövetsége elnökét

és Krejniker Miklóst, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar volt elnökét.

December 16-ra idézik be

Schadl Györgyöt, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar volt elnökét

és Völner Pál volt igazságügyi államtitkárt.

December 17-re pedig

Rogán Antalt korábbi minisztert.

A döntéseket a testület minden tagja megszavazta, köztük a fideszes Balla György és a KDNP-s Nacsa Lőrinc is.