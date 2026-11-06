Drónelhárító rendszer is védte Orbán Viktort a Karmelitában

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„A Karmelita drónelhárító rendszerével kapcsolatos szerződés minősített, minősítője a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgató-helyettese” – ezt a Honvédelmi Minisztérium válaszolta a HVG megkeresésére Orbán Viktor korábbi miniszterelnök hivatalának helyszínével, a Karmelita kolostor védelmével kapcsolatban. Arra a kérdésre azonban már nem válaszoltak, hogy a Karmelita funkcióváltása után továbbra is működtetik-e az elhárító rendszert.

„A korszerű objektumvédelemhez hozzátartozik a drónvédelmi rendszer, a telepítés egyáltalán nem tekinthető rendkívüli intézkedésnek” – mondta a lapnak Tálas Péter biztonságpolitikai szakértő.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Tálas szerint azt is fontos hangsúlyozni, hogy az ellenséges drónhasználatnak nem feltétlenül az a célja, hogy valamilyen robbanást vagy fizikai kárt okozzon egy területen. „Budapest esetében valószínűbb például, hogy valamilyen kémkedési feladatot látnak el a drónok, ezeket pedig szintén fontos leleplezni vagy megakadályozni.”

Azt nemzetbiztonsági okokból nem tudni, hogy pontosan milyen típusú védelmi rendszert vásároltak, valamint hogy az milyen képességekkel rendelkezik.

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